카카오엔터, 웹툰→숏폼 자동 변환 AI 무료 제공

이종길기자

입력2025.10.01 10:29

40초 영상 자동 제작…창작자 누구나 활용

카카오엔터의 AI 바탕 숏폼 영상 제작 기술

카카오엔터의 AI 바탕 숏폼 영상 제작 기술

카카오엔터테인먼트는 웹툰을 자동으로 숏폼 영상으로 바꿔주는 인공지능(AI) 기술을 창작자들에게 무료로 제공한다고 1일 밝혔다.


'헬릭스 숏츠 AI 에이전트'로 명명된 이 기술은 웹툰에서 핵심 장면을 추출해 40초 안팎 영상으로 자동 변환한다. 종전에는 카카오엔터가 일부 작품을 선별해 직접 만들었지만, 이제는 창작자 누구나 쓸 수 있다.

지난달 29일부터 카카오페이지 독점 웹툰을 그리는 제작사에 우선 제공됐으며, 향후 적용 범위를 넓힐 계획이다. 완성된 숏폼은 카카오페이지뿐 아니라 제작사 홈페이지, 유튜브 등 다양한 플랫폼에서 활용할 수 있다.


김기범 카카오엔터 최고기술책임자(CTO)는 "국내 창작 생태계의 지속 성장을 위해 AI 기술 연구·개발을 이어가겠다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
