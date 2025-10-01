카카오엔터, 웹툰→숏폼 자동 변환 AI 무료 제공

40초 영상 자동 제작…창작자 누구나 활용

카카오엔터테인먼트는 웹툰을 자동으로 숏폼 영상으로 바꿔주는 인공지능(AI) 기술을 창작자들에게 무료로 제공한다고 1일 밝혔다.

'헬릭스 숏츠 AI 에이전트'로 명명된 이 기술은 웹툰에서 핵심 장면을 추출해 40초 안팎 영상으로 자동 변환한다. 종전에는 카카오엔터가 일부 작품을 선별해 직접 만들었지만, 이제는 창작자 누구나 쓸 수 있다.

지난달 29일부터 카카오페이지 독점 웹툰을 그리는 제작사에 우선 제공됐으며, 향후 적용 범위를 넓힐 계획이다. 완성된 숏폼은 카카오페이지뿐 아니라 제작사 홈페이지, 유튜브 등 다양한 플랫폼에서 활용할 수 있다.

김기범 카카오엔터 최고기술책임자(CTO)는 "국내 창작 생태계의 지속 성장을 위해 AI 기술 연구·개발을 이어가겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



