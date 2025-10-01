연휴 앞두고 순항하는 코스피, 3450선 돌파

外人·기관 장 초반 순매수

추석 연휴를 앞두고 코스피가 3450선을 다시 회복했다. 코스닥도 강세를 보이며 850선을 넘보고 있다.

1일 코스피는 전날 대비 0.57% 오른 3444.06으로 출발했다. 이후 상승 폭을 키워가며 오전 9시22분 기준 3450.09를 기록했다.

외국인과 기관의 양매수가 지수를 끌어올린 것으로 보인다. 이들은 각각 1658억원, 666억원어치를 순매수했다. 개인은 2287억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 기계·장비 업종의 상승 폭이 1.71%로 가장 컸다. 이어 전기·전자(1.32%), 제약(0.87%), 의료·정밀기기(0.77%), 운송장비·부품(0.77%), 유통(0.60%) 등의 순서였다. 전기·가스(-0.90%), 섬유·의류(-0.81%) 등 일부 업종만 하락했다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 오름세다. 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 65,400 전일대비 2,700 등락률 +4.31% 거래량 4,450,748 전일가 62,700 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환LNG 프로젝트 폭발적 확대…조선업 수주 랠리 본격화 전 종목 시세 보기 close (2.2%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 356,250 전일대비 8,750 등락률 +2.52% 거래량 977,161 전일가 347,500 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화상법 개정에 주목받는 우선주…안정적 수익 기대되지만 접근은 신중하게LNG 프로젝트 폭발적 확대…조선업 수주 랠리 본격화 전 종목 시세 보기 close (2.0%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 525,000 전일대비 10,000 등락률 +1.94% 거래량 76,643 전일가 515,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감HD현대중공업, 美 해군 군수지원함 MRO 본격 착수韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,250 전일대비 1,350 등락률 +1.61% 거래량 7,176,742 전일가 83,900 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화김성환 장관, 기후에너지환경부 출범 후 첫 행보는…기업인과 소통상법 개정에 주목받는 우선주…안정적 수익 기대되지만 접근은 신중하게 전 종목 시세 보기 close (1.1%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,007,000 전일대비 10,000 등락률 +1.00% 거래량 24,853 전일가 997,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감美 관세 대응 위한 의약품 수출기업 긴급 간담회코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려" 전 종목 시세 보기 close (1.0%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 216,000 전일대비 1,000 등락률 +0.47% 거래량 118,345 전일가 215,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 4배 투자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 해결제네시스, 국내 첫 '파이낸스 리스·렌트' 상품 출시현대차 '아이오닉 6 N' 출시…단일 트림 7990만원 전 종목 시세 보기 close (0.7%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,000 전일대비 500 등락률 -0.43% 거래량 151,506 전일가 115,500 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환금융권, 석화 사업재편 지원해도 충당금 부담 줄어…'이제는 석화 기업 차례'이억원 금융위원장 첫 은행장 간담회…"생산적 금융 적극 공급해달라" 전 종목 시세 보기 close (0.2%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,093,000 전일대비 14,000 등락률 -1.26% 거래량 59,599 전일가 1,107,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close (0.1%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 254,000 전일대비 14,500 등락률 -5.40% 거래량 1,923,448 전일가 268,500 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 대규모 LNG 발주 러시…조선株 수혜 본격화네이버 멤버십으로 우버택시 유료 혜택 누린다…요금 최대 10% 적립연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-3.3%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 345,000 전일대비 2,500 등락률 -0.72% 거래량 58,572 전일가 347,500 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 LG에너지솔루션, 韓美 비자 활동범위 합의에 "미국 공장 정상화에 최선"[특징주]'이가탄' 명인제약, 코스피 데뷔 첫날 '따블' 성공연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-1.5%)만 하락했다.

코스닥도 순항 중이다. 전날 대비 0.51% 오른 846.32로 개장한 이후 849.80까지 올랐다.

코스닥 시장에서는 개인과 기관이 각각 31억원, 98억원을 순매수했다. 외국인은 51억원을 순매도했다.

역시 대부분 업종이 상승세다. 기계·장비(1.64%), 금속(1.45%), 비금속(1.42%), 유통(1.17%), 일반서비스(1.15%), 전기·전자(1.06%) 등 1% 이상 오른 업종도 다수다. 금융(-0.74%), 통신(-0.70%), 종이·목재(-0.36%) 등은 떨어졌다.

시총 상위 10위 종목도 대부분 오르고 있다. 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 149,400 전일대비 8,900 등락률 +6.33% 거래량 225,532 전일가 140,500 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환코스피, 외인·기관 순매도에 1.8%↓…3400선 '위태' 전 종목 시세 보기 close 의 상승 폭이 3.2%로 가장 컸다. 이어 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 95,500 전일대비 3,100 등락률 +3.35% 거래량 213,458 전일가 92,400 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감4배 주식자금, 신용미수대환을 연 4%대 금리로 당일 즉시!韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (2.7%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 463,500 전일대비 5,500 등락률 +1.20% 거래량 66,093 전일가 458,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감상법 개정에 주목받는 우선주…안정적 수익 기대되지만 접근은 신중하게韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (1.5%), 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 299,000 전일대비 1,000 등락률 -0.33% 거래량 49,359 전일가 300,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피 전망치 연이어 상향…중장기적 우상향 기대 이어져 전 종목 시세 보기 close (0.8%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 37,900 전일대비 50 등락률 -0.13% 거래량 69,313 전일가 37,950 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 close (0.7%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 570,000 전일대비 31,000 등락률 -5.16% 거래량 73,957 전일가 601,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환파마리서치, 바이오노트에 CTC바이오 지분 일부 매각 전 종목 시세 보기 close (0.6%) 등의 순서였다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 47,400 전일대비 50 등락률 -0.11% 거래량 168,135 전일가 47,450 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 에코프로에이치엔, 카이스트·화학연과 '직접 공기포집' 기술 공동 개발연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감韓증시 장 초반 혼조세…코스피 강보합·코스닥 하락전환 전 종목 시세 보기 close (-0.9%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 113,500 전일대비 500 등락률 +0.44% 거래량 88,811 전일가 113,000 2025.10.01 10:13 기준 관련기사 연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"코스피, 외인·기관 순매도에 2% ↓…3400선 붕괴 전 종목 시세 보기 close (-0.8%)은 떨어졌다.





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



