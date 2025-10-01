대구지방보훈청, 제대군인 고용우수기업 인증패 전달

언더로뎀요양병원 신규 선정

국가보훈부 대구지방보훈청 제대군인지원센터(청장 김종술)는 30일 칠곡군 동명에 위치한 언더로뎀요양병원에서 '제대군인 고용우수기업 인증패 전달과 현판식'을 개최했다.

대구제대군인지원센터가 '언더로뎀요양병원'을 고용우수기업으로 신규 선정하고 현판식을 갖고 있다. AD 원본보기 아이콘

'제대군인 고용우수기업 인증제도'는 국가보훈부가 매년 제대군인 주간을 맞아 제대군인 채용에 적극적이고 고용환경이 우수한 기업과 기관을 선정해 인증을 부여하는 제도다. 인증 기업에는 다양한 홍보와 지원 혜택이 제공된다.

올해 대구·경북 지역에서는 언더로뎀요양병원이 신규로 선정됐으며, 그 외 6개 기업이 재인증을 받았다. 언더로뎀요양병원은 2009년 설립 이후 2016년 대구제대군인지원센터와 업무협약을 체결하고 현재 6명의 제대군인이 근무 중이다. 병원은 꾸준히 제대군인의 안정적인 사회복귀를 위해 협력해 오고 있다.

김종술 청장은 "이번 인증은 제대군인들이 사회에 안착할 수 있도록 지원하는 뜻깊은 성과"라며 "지역 내 기업들이 제대군인 고용 확대에 적극 동참해 주길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>