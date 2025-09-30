본문 바로가기
부산대 에너지신산업 혁신융합대학 사업단, 부산그린에너지와 업무협약 체결

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.30 11:24

첨단분야 혁신융합대학사업을 수행 중인 부산대학교 에너지신산업 혁신융합대학 사업단은 강원대학교, 전북대학교, 건국대학교, 영남대학교, 전주비전대학교 각 사업단과 함께 부산그린에너지와 에너지·친환경 분야 혁신 인재 양성을 위한 업무협약을 지난 29일 웨스틴 조선 부산에서 체결했다.

부산대 에너지신산업 혁신융합대학 사업단이 부산그린에너지와 업무협약을 체결하고 있다. 부산대 제공

부산대 에너지신산업 혁신융합대학 사업단이 부산그린에너지와 업무협약을 체결하고 있다. 부산대 제공

첨단분야 혁신융합대학사업은 대학 간 경계를 허물고 학과 구분 없이 18개 첨단분야(에너지신산업, 에코업 등)의 교육을 수강할 수 있도록 교육부와 한국연구재단이 지원하는 사업이다.


부산대 사업단은 에너지신산업 분야에 특화된 교육과정과 프로그램을 개발·운영하고 있다.

협약 기관인 부산그린에너지는 국내 도심 지역 내 최대 규모의 연료전지 발전시설을 보유한 첨단 친환경 에너지기업으로, 신재생에너지 보급 확대와 지역난방 열 공급을 통해 국가 재정부담 완화와 지역 상생에 기여하고 있다.


이번 협약에는 부산대·강원대·전북대 에너지신산업 사업단과 건국대·영남대·전주비전대 에코업 사업단이 공동 참여했다. 각 사업단은 보유한 교육 콘텐츠를 부산그린에너지의 산학협력 네트워크와 결합해 현장성과 실효성을 갖춘 인재양성 프로그램을 개발하고, 다양한 교류와 공동 프로젝트를 추진할 계획이다.


오진우 부산대 에너지신산업 혁신융합대학 사업단장(나노에너지공학과 교수)은 "기후위기와 에너지 전환은 더 이상 선택이 아닌 필수 과제"라며 "이번 협약을 통해 기관별 역량과 비전을 모아 에너지 전환 시대를 선도할 수 있는 견고한 협력 체계를 구축하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
