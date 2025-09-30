'골든타임 사수'…함평군, 치매노인 실종 대응 모의훈련

26일 함평군이 곡창1리 경로당 일대에서 군 보건소 치매안심센터와 '치매노인 실종 예방 및 대응 모의훈련'을 진행했다. 전남 함평군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 함평군이 치매 노인의 안전 확보를 위해 주민과 관계기관이 함께하는 실전형 훈련을 실시하며 체계적인 대응체계 구축에 나섰다.

함평군은 군 보건소 치매안심센터와 '치매 노인 실종 예방 및 대응 모의훈련'을 진행했다고 30일 밝혔다. 지난 26일 곡창1리 경로당 일대에서 진행된 훈련은 함평경찰서, 함평소방서, 주민 등 관계자 40여 명이 참여했다.

이번 훈련은 치매 노인 실종 발생 시 신속하고 체계적인 대응을 위한 주민과 관계기관의 대응 역량 강화를 목표로 치매 노인 실종 가상 시나리오에 따라 진행됐다. 곡창1리는 치매 안심마을로 평소 주민들이 치매 노인 돌봄에 관심과 이해를 가지고 있어 훈련 효과를 극대화할 수 있었다.

참여자들은 보호자의 실종 신고 접수 후 마을 이장의 방송 안내로 수색을 시작했다. 경찰과 소방, 주민들이 팀을 구성해 마을 전역을 탐색했다.

소방 드론을 활용한 항공 수색과 지문 등록을 통한 신원 확인 등 첨단 장비를 활용해 수색한 끝에 실종 노인을 안전하게 발견해 보호자에게 인계했다.

또, 군은 훈련 전후로 치매안심센터 사후관리 서비스를 안내하고, 실종 예방법 및 대응 요령 교육과 치매 인식 개선 캠페인도 병행해 주민 참여를 유도하고 대응 역량도 높였다.

이상익 군수는 "치매 노인 실종은 신속한 대응이 생명을 좌우한다"며 "앞으로도 주민 중심 실전형 훈련을 통해 치매 안전망을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>