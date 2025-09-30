본문 바로가기
현대글로비스, 물류현장 찾아가 안전용품 전달한다

오현길기자

입력2025.09.30 09:23

"물류 작업 현장 보다 안전하게"

현대글로비스 는 전국 물류 현장에 안전용품을 전달하는 '안전을 드림' 행사를 11월까지 진행한다고 30일 밝혔다.


현대글로비스는 전국 물류 현장을 대상으로 안전용품을 전달하는 '안전을 드림' 행사를 11월까지 진행한다. 지난 29일 전남 광양 한국국제터미널에서 현대글로비스 관계자가 물류업계 종사자에게 안전용품을 전달하고 있다. 현대글로비스

현대글로비스는 전국 물류 현장을 대상으로 안전용품을 전달하는 '안전을 드림' 행사를 11월까지 진행한다. 지난 29일 전남 광양 한국국제터미널에서 현대글로비스 관계자가 물류업계 종사자에게 안전용품을 전달하고 있다. 현대글로비스

이번 행사는 29일 광양을 시작으로 부산·울산·목포·평택 등 국내 주요 물류센터 및 화물터미널 20곳에서 순차적으로 진행된다. 물류 터미널 현장을 이동형 차량으로 순회하며 종사자 1만명에게 안전용품을 제공할 예정이다. 안전용품은 떨어짐 사고와 미끄러짐을 예방하는 논슬립 테이프·안전 각반, 안전 조끼, 차량용 반사 스티커, 경광봉 등이다.

장거리 운행이 많은 물류업 특성에 맞춘 건강 프로그램도 진행된다. 건강 체크 부스에서 혈압, 당뇨, 스트레스 등 현재 신체 상태를 진단하고 의료인(간호사)과 간략히 상담할 기회도 제공한다.


현대글로비스는 물류 현장 안전 예방을 위해 주기적인 교육을 진행하는 한편 안전용품 개발에도 적극 나서고 있다. 자동차운반트럭에 차량 상·하차 작업시 추락 사고를 막기 위해 화물칸 측면에 안전 지지대를 설치하도록 2021년부터 무상 지원하고 있다. 화물차 운전원 맞춤형 안전모도 개발해 배포했다. 신형 안전모(250g)는 기존 산업용 안전모 대비 부피 16%, 무게는 14% 줄어 보다 쓰고 벗기가 수월하다. 산업안전보건공단의 안전인증심사도 통과해 경량 안전모의 안전성을 인정받았다.


현대글로비스 관계자는 "2015년부터 진행하고 있는 대표 사회공헌 프로그램을 통해 물류업계 종사자들이 작업 현장에서 더욱 안전하고 건강하게 근무할 수 있게 되길 기대한다"고 말했다.




오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
