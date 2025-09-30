3분기 인기카드 '삼성카드 탭탭 O'…7년만에 정상등극

카드고릴라 선정…상품조회수·신청전환수 기준

신용카드 플랫폼 카드고릴라는 3분기 인기 1위 신용카드로 ' 삼성카드 삼성카드 029780 | 코스피 증권정보 현재가 51,900 전일대비 300 등락률 -0.57% 거래량 7,568 전일가 52,200 2025.09.30 09:31 기준 관련기사 삼성카드, '에코 패키지' 세계 3대 디자인어워드 석권삼성카드, 스타벅스 카드 출시…1만원당 최대 별 5개카드사, 최근 5년간 전산장애 144건·침해사고 4건 전 종목 시세 보기 close taptap O'가 선정됐다고 30일 밝혔다. 7년 만에 1위를 차지했다.

지난 7월1일부터 이달 23일까지 카드고릴라 웹사이트에서 집계한 각 신용카드 상품조회수 및 신청전환수를 기준으로 순위를 정했다.

삼성카드 탭탭 O는 2018년 연결산 이후 7년 만에 1위에 올랐다. 스타벅스·커피 전문점, 소셜커머스·트렌디숍·오픈마켓 등으로 구성된 라이프스타일 패키지를 선택해 혜택을 받을 수 있다.

대중교통, 택시, 이동통신 요금, 영화 할인 등을 갖춰 사회 초년생 대표 카드로 꼽힌다. 지난해에는 해외 카드 수요가 느는 걸 파악하고 해외 1.3% 적립 혜택을 추가했다.

2위는 '신한카드 Mr.Life'다. 자취생 생활비 할인 대표 카드로 꼽힌다. 이용 요일 및 시간에 따라 혜택을 제공한다.

전기·도시가스·통신 등 월납요금, 편의점, 병원·약국, 세탁소 등에서는 365일 24시간 할인받을 수 있다.

온라인쇼핑, 택시, 식음료 등 업종에서는 오후 9시에서 오전 9시까지 결제 시 혜택을 제공한다. 주말에는 3대 마트, 주유 할인도 해준다.

3위는 'KB국민 My WE:SH 카드'다. '나한테 진심 서비스'와 '더욱 진심 서비스' 등 혜택을 준다.

더욱 진심 서비스는 선택형이다. 먹는데 진심·노는데 진심·관리에 진심 중 선택하면 된다. KB페이, 음식점, 편의점, 통신, 온라인동영상서비스(OTT) 등에서 10~30% 할인된다.

4위는 '삼성카드&마일리지 플래티넘(스카이패스)'다. 모든 가맹점에서 1000원당 1마일을 적립해준다.

5위도 삼성카드다. 탭탭 디지털 카드로 3년 만에 분기 고릴라차트 톱10에 진입했다. 스트리밍 50%, 간편결제 10% 할인 등 온라인 영역 할인 서비스를 주로 제공한다.

고승훈 카드고릴라 대표는 "3분기 순위를 보면 출시 후 장기간 사랑받는 스테디셀러와 새로 떠오르는 생활비 카드가 눈에 띈다"며 "최근에는 여러 카드사가 시리즈카드 라인업, 새 제휴카드 등 다양한 카드를 출시하고 있는 만큼 하반기 경쟁은 더 뜨거워질 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



