특별한 추석 여행 … 거창 창포원으로 오세요

경남 지방 정원 1호인 거창 창포원

추석 연휴 기간 휴무 없이 정상 운영



경남 거창군은 다가오는 추석 명절을 맞아 고향을 찾는 귀성객과 관광객들이 편안하게 거창의 자연을 즐길 수 있도록, 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 9일까지 7일간 거창 창포원을 휴무 없이 정상 운영한다고 30일 밝혔다.

아이를 동반한 가족은 실내 키즈카페에서 즐겁게 지낼 수 있으며, 거동이 불편한 노약자들은 치유센터에서 족욕 체험을 통해 휴식을 취할 수 있다. 또한, 열대식물원에서는 다양한 식물을 감상할 수 있고, 가족과 연인, 친구들과 함께 다인승 자전거를 타고 상쾌한 가을바람을 맞으며 수변 정원의 아름다운 경관을 즐길 수 있다.

총 42만㎡ 규모의 거창 창포원은 사계절 내내 각기 다른 매력을 선사한다. 봄에는 만개한 꽃창포가 장관을 이루고, 여름에는 연꽃과 수련, 수국이 아름답게 피어난다.

이번 추석 연휴에는 둥지 전망대 주변에 조성된 무늬물대가 이국적인 풍경을 자아내며, 수변 생태 정원과 맨발 걷기길 일대에는 가을을 대표하는 코스모스가 만발해 가족과 연인들이 사진찍기 좋은 장소로 손꼽히고 있다.

10월에는 국화전시가 예정되어 있어 한층 깊어진 가을의 정취를 만끽할 수 있다. 연휴 동안 거창 창포원의 모든 시설은 오전 9시부터 오후 6시까지 개방된다

구인모 군수는 "명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객과 방문객들이 거창 창포원에서 가족과 함께 소중한 추억을 쌓을 수 있기를 바란다"며 "쾌적한 환경 조성을 위해 철저한 시설점검과 관리에 완벽히 하겠다"고 말했다.





