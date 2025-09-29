고성군, 청소년 유럽문화탐방 2·3차 사전 교육 실시

강원도 고성군과 고성향토장학회(이사장 함명준)는 지난 28일 고성군청 신관 3층 대회의실에서 '2025년 고성군 청소년 꿈 키움 유럽문화탐방 2·3차 프로그램' 사전교육을 실시했다.

고성군과 고성향토장학회가 지난 28일 고성군청 신관 3층 대회의실에서 '2025년 고성군 청소년 꿈 키움 유럽문화탐방 2·3차 프로그램' 사전교육을 실시하고 있다. 고성군 제공

이번 사전교육에는 유럽문화탐방 프로그램 참가 대상 고등학생 54명과 학부모님, 학교 관계자 등 100여 명이 참석해 이번 탐방에 대한 높은 관심을 나타냈다.

참가 대상 학생들은 유럽문화탐방 시 안전 수칙과 방문 국가(2차: 발칸3국, 3차: 이탈리아)에 대한 사전 지식교육 및 준비해야 할 사항들에 대하여 교육받았으며, 탐방 행사 종료 후 결과보고서 작성 및 발표회에 대하여 안내받았다.

이번 2·3차 유럽문화탐방은 작년 그리고 지난 1차 스페인 탐방의 높은 만족도와 성과를 바탕으로 확대 추진되었으며, 특별히 전국 최초로 관내 고등학교 1학년 전원에게 유럽문화탐방의 기회를 제공하게 되었다.

2차 유럽문화탐방은 10월 18일부터 27일까지 8박10일 동안 발칸 3국을, 3차는 11월 6일부터 15일까지 8박10일 동안 이탈리아를 방문하게 되며, 참가 학생들은 유럽 국가의 교육기관, 문화유산, 역사적 현장을 직접 체험하게 된다. 이를 통해 학생 개인의 글로벌 역량 강화는 물론 향후 지역 미래 인재 양성에도 기여할 것으로 기대된다.

함명준 고성군수는 "유럽문화탐방 프로그램은 단순한 해외 견학을 넘어, 지역 청소년들이 세계의 다양한 문화와 역사를 직접 체험하며 글로벌 마인드를 함양하는 소중한 기회"라며 "우리 군은 앞으로도 지역 청소년들이 넓은 시야와 도전정신을 갖춘 미래 인재로 성장할 수 있도록 지속적인 지원과 관심을 아끼지 않겠다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



