최근 5년간 전국 산단 중대사고 133건…사망 110명

김원이 "안전관리 부실…기관간 협업시스템 시급"

최근 5년간 전국 산업단지에서 발생한 중대사고로 110명이 숨지고 1453억 원 규모의 재산 피해가 발생한 것으로 나타났다.

29일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 한국산업단지공단(산단공)으로부터 제출받은 자료에 따르면 산단공이 관리하는 67개 산업단지에서 지난 2020년부터 올해 6월까지 총 133건의 중대사고가 발생했다.

연도별로는 2020년 26건, 2021년 25건, 2022년 26건, 2023년 23건, 2024년 24건, 올해 상반기 9건으로 매년 20건 이상 사고가 꾸준히 이어졌다. 특히 2022년에는 사망자 22명, 부상자 46명, 재산 피해 930억 원이 집중됐다.

사고 유형별로는 산업재해가 75건(56.3%)으로 가장 많았고, 화재 31건(23.3%), 폭발 15건(11.3%), 유해화학물질 누출 12건(9%) 순으로 나타났다.

산단별로는 울산미포(20건), 창원(15건), 여수·온산(각 13건), 포항(12건), 광양(10건) 등 대규모 제조·화학 단지에 사고가 집중됐다. 여수산단의 화학업체 폭발(2021), 구미산단의 유해가스 누출(2022), 울산산단 황산저장시설 폭발(2024) 등으로 인명 피해가 반복된 바 있다.

김 의원은 "산단 내 반복되는 중대사고는 기업 차원을 넘어 구조적 안전관리 부실의 결과다"며 "고위험 지역에 디지털 기반 정밀점검 체계를 도입하고, 기관 간 협업 시스템의 실효성을 확보해야 한다"고 강조했다.





