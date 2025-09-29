광주은행, 제31보병사단에 위문금 1천만원 전달

광주은행이 77주년 국군의 날을 앞두고 지역방위 책임사단인 제31보병사단을 방문해 위문금 1,000만원을 전달했다. 광주은행 제공 AD 원본보기 아이콘

광주은행은 77주년 국군의 날을 앞두고 지역방위 책임사단인 제31보병사단을 방문해 위문금 1,000만원을 전달했다고 29일 밝혔다.

지난 26일 진행된 전달식에는 고병일 광주은행장, 이일용 제31보병사단 사단장 및 관계자 등이 참석했다. 전달된 위문금은 장병들의 복지 증진과 사기 진작을 위해 사용될 예정이다.

고병일 은행장은 "지역민들이 안심하고 일상을 누릴 수 있는 것은 국토방위를 위해 헌신하는 장병 여러분 덕분이다"며 "광주은행은 지역 대표은행으로서 ESG경영을 기반으로 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편, 광주은행은 매년 제31보병사단을 방문해 위문 활동을 이어오고 있으며, 군 장병 적금 및 전용 제휴카드 출시 등 맞춤형 금융서비스 제공에도 앞장서고 있다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>