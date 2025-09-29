본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주은행, 제31보병사단에 위문금 1천만원 전달

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.29 15:25

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주은행이 77주년 국군의 날을 앞두고 지역방위 책임사단인 제31보병사단을 방문해 위문금 1,000만원을 전달했다. 광주은행 제공

광주은행이 77주년 국군의 날을 앞두고 지역방위 책임사단인 제31보병사단을 방문해 위문금 1,000만원을 전달했다. 광주은행 제공

AD
원본보기 아이콘

광주은행은 77주년 국군의 날을 앞두고 지역방위 책임사단인 제31보병사단을 방문해 위문금 1,000만원을 전달했다고 29일 밝혔다.


지난 26일 진행된 전달식에는 고병일 광주은행장, 이일용 제31보병사단 사단장 및 관계자 등이 참석했다. 전달된 위문금은 장병들의 복지 증진과 사기 진작을 위해 사용될 예정이다.

고병일 은행장은 "지역민들이 안심하고 일상을 누릴 수 있는 것은 국토방위를 위해 헌신하는 장병 여러분 덕분이다"며 "광주은행은 지역 대표은행으로서 ESG경영을 기반으로 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.


한편, 광주은행은 매년 제31보병사단을 방문해 위문 활동을 이어오고 있으며, 군 장병 적금 및 전용 제휴카드 출시 등 맞춤형 금융서비스 제공에도 앞장서고 있다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

추석 연휴 너무 비싼 숙박비…"차라리 해외 갈래"

'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

서울 집값 진짜 잡힐까… 한강벨트에 19.8만가구 공급

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

새로운 이슈 보기