본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

철원군 여성단체협의회 '2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회' 호응

이종구기자

입력2025.09.29 14:34

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 철원군 여성단체협의회(회장 최계숙)는 지난 25일부터 27일까지 제43회 태봉제 홍보부스에서 '2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회'를 개최했다. 이번 전시는 올해 진행된 '리마인드웨딩 지원사업'의 성과를 모아, 사진과 글로 어르신들의 삶과 사랑을 기록한 자리이다.

2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회. 철원군 제공

2025년 어르신 리마인드웨딩 전시회. 철원군 제공

AD
원본보기 아이콘

많은 어르신들은 젊은 시절 전쟁과 가난, 생계 문제로 인해 결혼식을 제대로 올리지 못하고, 사진 한 장 남기지 못한 채 평생을 함께 걸어오셨다. 여성단체는 이러한 세월을 위로하고, 다시 한번 사랑의 순간을 선물하고자 '24년도부터 리마인드웨딩 지원사업을 시작했다.


전시회에서는 웨딩사진과 함께 각 가정의 이야기를 담은 에세이, 인터뷰 글 등을 영상과 함께 선보였다. 사진 속 미소와 글 속 진솔한 이야기는 세월을 이겨낸 사랑과 가족의 따뜻함을 생생하게 전하며, 관람객 모두가 공감할 수 있는 감동의 시간이 되었다.

최계숙 여성단체협의회장은 "이번 전시를 통해 어르신들에게는 평생 간직할 선물을, 가족과 지역사회에는 사랑과 추억의 소중함을 되새기는 계기가 되었길 바란다"고 전했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기