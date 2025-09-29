완주군, 내달 17일까지 '창업교육' 참여자 모집

기초·심화과정 구성…총 50시간 진행

전북 완주군이 예비 창업자의 성공적인 정착과 창업 생존율 제고를 위해 '2025년 완주 새 희망 창업교육' 과정을 개설하고, 내달 17일까지 참여자를 모집한다.

29일 군에 따르면 이번 교육은 창업에 필요한 기초지식부터 실전 사업화 역량까지 단계적으로 배울 수 있도록 기초과정(30시간)과 심화과정(20시간)으로 구성되며, 총 50시간 동안 진행된다.

기초 과정은 내달 30일부터 11월 6일까지, 심화과정은 오는 11월 10일부터 13일까지 운영된다. 모집 대상은 완주군 내 창업을 준비 중인 예비 창업자이며, 외국인의 경우 F5·F6 비자 소지자도 신청 가능하다. 교육비는 전액 무료이며, 모집인원은 20명 내외다.

교육 내용은 ▲창업 절차와 사례 ▲창업지원 제도 ▲고객 접점 서비스 커뮤니케이션 ▲마케팅 전략 ▲SNS 활용 ▲사업계획서 작성 등 창업 준비에 꼭 필요한 실무 중심으로 편성됐다. 심화과정에서는 상권·입지 분석, 사업 타당성 검증, 실습 중심의 사업계획 수립 등 보다 심화된 과정이 제공된다.

특히 이번 교육은 전문 창업 컨설턴트의 1:1 맞춤형 컨설팅 및 멘토링을 함께 제공해 예비 창업자들이 교육에서 배운 내용을 실제 사업계획에 반영하고, 창업 과정에서 마주할 현실적인 문제들을 해결할 수 있도록 지원한다. 이를 통해 교육생들은 단순한 지식 습득을 넘어 실질적이고 지속 가능한 창업 역량을 갖추게 될 것으로 기대된다.

교육 수료 시에는 최대 5,000만원까지 창업자금 특례보증을 지원받을 수 있으며, 1단계 수료자는 최대 3,000만원, 2단계 수료자는 최대 5,000만원까지 자금 지원이 가능하다. 또 우수 교육생에게는 맞춤형 디자인지원사업 가산점도 부여된다.

참여를 희망하는 예비 창업자는 내달 17일 오후 6시까지 이메일 또는 완주경제센터 방문 접수를 통해 신청할 수 있다. 신청서와 사업계획서 양식은 완주군 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 자세한 사항은 완주경제센터로 문의하면 된다.

유희태 군수는 "이번 창업교육은 단순한 강의가 아니라, 실질적인 창업 성공률을 높이기 위한 맞춤형 프로그램으로 준비했다"며 "창업 절차와 노하우뿐만 아니라 전문 컨설턴트의 멘토링까지 결합해 예비 창업자들이 실제 현장에서 바로 활용할 수 있는 역량을 쌓을 수 있도록 했다"고 말했다.

이어 "창업은 개인의 꿈을 실현하는 동시에 지역경제를 이끄는 중요한 원동력이다"며 "창업을 준비하는 모든 분들이 두려움보다는 자신감을 가지고 도전할 수 있도록 든든한 지원자가 될 것이며, 이번 기회를 통해 더 많은 예비 창업자들이 새로운 희망을 펼쳐나가길 바란다"고 덧붙였다.





