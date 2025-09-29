추석 밑 이틀간 '민생 투어'… 박형준 부산시장, 경제활력 회복 현장소통

추석 연휴 공백없는 복지서비스 점검



경제 활성화, 시민 민생현장 소통 추진

부산시가 추석 연휴를 앞두고 민생 현장을 찾아 시민 목소리를 듣고 지역경제 활력 방안 모색에 나섰다.

박형준 시장은 29일과 30일 이틀 동안 사회복지시설, 전통시장, 지역 수출기업, 신공장 투자 현장을 잇달아 방문한다.

첫 일정으로 박 시장은 감만종합사회복지관을 찾아 긴 연휴 기간 취약계층에 식료품과 대체식을 제공하는 사회복지 종사자들을 격려했다. 부산 지역 88개 사회복지시설은 도시락과 밀키트 제공, 안부 확인, 선물 나눔 등으로 명절 '밥상 공백'을 막을 계획이다.

이어 자갈치시장에서 성수품 물가 상황을 점검하고 동백전 활성화 홍보 캠페인에 참여한다. 시는 하반기 소비 진작을 위해 동백전 캐시백을 최대 13%까지 확대해 소상공인 매출 증대와 내수 활성화를 노리고 있다.

오는 30일에는 강서구 대봉기연을 방문해 수출기업 현장 애로사항을 청취한다. 대봉기연은 지난해 700만 달러 수출탑을 수상한 지역 대표 자동화기기 기업이다. 시는 관세 피해 기업을 위한 긴급운전자금 1000억원, 수출보험·보증료 지원, 수출시장 다변화 지원 등 '비상수출대책 2.0'을 추진하고 있다.

같은 날 농심 녹산공장도 방문한다. 농심은 2200억원을 투자해 연간 5억개 라면 생산이 가능한 수출 전용 공장을 건립 중이다. 내년 완공되면 150명의 신규 일자리 창출과 함께 부산이 K-라면 수출 전초기지로 자리 잡을 전망이다.

박 시장은 "공백 없는 복지와 지역 상권 활성화로 시민이 풍요로운 명절을 보낼 수 있도록 하겠다"며 "추석을 앞두고 자금난을 겪는 기업에 정책자금을 지원하고 일자리 창출과 경제 활력 회복에 전력을 다할 것"이라고 힘줬다.





