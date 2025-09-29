본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

화성 궁평관광지 연결 지방도 301호선 개통

정두환기자

입력2025.09.29 09:03

시계아이콘00분 18초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

궁평항~궁평관광지·백미항 4.5㎞
매향리~궁평항~전곡항 해안경관도로 완성

경기도 화성시는 서해안 대표 관광지인 궁평항과 궁평관광지·백미항을 연결하는 지방도 301호선 '궁평관광지 연결도로'를 개통했다고 29일 밝혔다.

정명근 화성시장이 25일 개최된 궁평관광지 연결도로 개통식에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공

정명근 화성시장이 25일 개최된 궁평관광지 연결도로 개통식에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번에 개통한 도로는 매향리~궁평항~전곡항을 연결하는 해안경관도로 중 미개설된 4.5㎞ 구간이다. 도로는 왕복 2차로로, 국비 290억 원을 포함해 총사업비 846억 원이 투입됐다.


시는 도로 개통으로 궁평관광지와 서해마루 유스호스텔의 접근성이 좋아지고 지역 상권 활성화와 주민 생활 여건도 개선될 것으로 기대한다. 특히 궁평항~백미항~전곡항 연결을 통해 '서해안 관광벨트' 조성에도 탄력이 붙을 것으로 보인다.

정명근 화성시장은 "이번 도로 개통은 궁평관광지가 서해안 관광벨트의 중심으로서 세계적인 명소로 도약하는 출발점이 될 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유엔 본부 옮기자" 주장도 '터질게 터졌다' 대통령마저 美비자 취소되자…"유... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"전설이 돌아왔다"…편의사양 늘린 '쏘나타 디 엣지' 출시

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

"'수수료 100배 인상' 미국 왜 가나" 전문직에 '러브콜' 보낸 캐나다 총리

잇단 고장에 한달 쉬는 한강버스… 오세훈 "시민 안심할 수 있도록 조치"

美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

새로운 이슈 보기