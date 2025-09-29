[오늘의신상]40살 '참 크래커'…크라운제과, 새 짠맛 담은 '참 알프스' 출시

알프스 암염과 가루쌀로 색다른 고소담백함

크라운제과는 '참 크래커' 출시 40주년을 맞아 청정 암염으로 새로운 짠맛을 담은 '참 알프스'를 출시한다고 29일 밝혔다.

참 크래커가 그간 맛을 바꾼 적은 있지만 핵심 재료인 소금을 바꾼 것은 이번이 처음이다. 원작의 담백한 짠맛에서 감칠맛이 진한 새로운 짠맛으로 확장된 것.

신제품은 알프스 암염과 가루쌀로 감칠맛과 바삭함을 더한 것이 특징이다. 오스트리아의 알프스에서 채취한 청정 암염이라 순도가 높아 깔끔하면서도 깊은 짠맛이 강점이다. 크래커 반죽과 겉면에 모두 소금을 뿌려 첫입부터 끝까지 짭짤함이 은은하다. 특유의 진한 감칠맛으로 참 크래커의 고소담백한 풍미를 끌어올린다.

여기에 국내산 가루쌀을 넣어 한결 바삭해진 것도 장점이다. 쌀가루의 구수함도 그대로 담겼으며, 가루쌀이라 글루텐 함량도 낮아 소화 건강 걱정 없이 편하게 즐길 수 있다.

1986년에 출시된 참 크래커는 지난해 누적 매출 3000억원 고지를 넘어섰다. 2억5000만개가 넘게 판매돼 전 국민이 5개씩 먹은 셈이다. 지금도 플레인 크래커 시장의 절반 이상을 차지하며 부동의 1위를 지키고 있다.

크라운제과 관계자는 "참 크래커 출시 40주년을 맞아 원작 특유의 맛은 그대로 담고 핵심 원재료인 소금을 청정 암염으로 바꿔 새로운 짭짤함을 즐길 수 있다"며 "앞으로도 익숙함에 새로움을 더한 제품을 계속 선보여 나갈 계획"이라고 말했다.





