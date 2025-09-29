북·중 외교장관 회담…"패권주의·일방주의 반대"

왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임(외교부장 겸임)과 최선희 북한 외무상이 28일 베이징에서 만났다. 양국 간 교류·협력을 강화하는 가운데 패권주의와 일방주의 반대 등 사실상 미국을 겨냥한 듯한 메시지도 발표했다.

중국 외교부에 따르면 왕 주임은 이날 회담에서 "중·조(중·북) 관계를 잘 수호하고 공고히 하며 발전시키는 것은 시종일관 중국 당정의 확고부동한 전략적 방침"이라며 "우리의 책무는 양당·양국 최고 지도자가 달성한 중요 공동인식을 잘 관철하고 전략적 소통을 강화하며 교류·협력을 긴밀히 해 지역의 평화·발전을 함께 촉진하는 것"이라고 밝혔다.

최선희 북한 외무상과 왕이 중국 외교부장이 28일 중국 베이징에서 만났다.

왕 주임은 "현재 국제 형세가 혼란하고 강권(强權)과 괴롭힘 행위의 위해가 심각하다"며 "중국은 조선(북한)이 중국의 핵심 이익과 중대한 우려를 지지하고, 시진핑 총서기가 제안한 인류 운명공동체 이념과 글로벌 발전·안보·문명·거버넌스 이니셔티브를 지지하는 것을 높이 평가한다"고 말했다. 이어 "조선과 함께 국제·지역 사무에서 협조와 호흡 맞추기(配合)를 강화하고, 모든 형식의 패권주의에 반대하며, 양국의 공동 이익과 국제적 공평·정의를 수호할 용의가 있다"고 덧붙였다.

중국 외교부는 왕 주임이 중국 국내 상황을 소개하며 중국이 중국식 현대화를 통한 강국 건설과 민족 부흥의 위업을 추진 중이라고 밝혔다고 전했다.

중국 외교부에 따르면 최선희 외무상은 이달 초 열린 중국의 전승절 80주년 기념행사에 대해 "중국의 역사적 공적과 종합 국력, 국제적 지위를 보여줬다"며 "양당·양국 최고 지도자가 연 역사적 회담은 양국이 사회주의를 핵심으로 하는 조·중(북·중) 관계 심화에 전략적 지도와 강인한 동력을 제공했다"고 밝혔다.

최 외무상은 "조·중 관계의 부단한 심화·발전은 조선의 굳건한 입장"이라며 "조선은 중국과 함께 양당·양국 최고 지도자의 공동인식을 잘 이행하면서 전략적인 소통을 강화하고, 우호적 교류를 증진하며, 실무적 협력을 심화해 조·중 관계가 새롭고 더 높은 수준으로 발전하도록 추동할 용의가 있다"고 말했다.

아울러 그는 "중국과 다자 협조를 긴밀히 하고, 함께 일방주의와 강권 정치를 저지하며, 더 공평·공정한 세계 구조 건립을 추동할 용의가 있다"고 덧붙였다고 중국 외교부는 전했다.

왕 주임과 최 외무상은 패권주의, 일방주의와 관련한 구체적인 국가 이름은 언급하지 않았지만 이는 사실상 미국을 겨냥한 메시지로 보인다.

최 외무상은 왕 주임 초청으로 전날 베이징에 도착했다. 오는 30일까지 나흘간 방중 일정을 수행한다. 최 외무상의 방중은 2022년 6월 외무상 취임 이후 첫 단독 중국 방문이다. 중국 외교 수장과의 대면 회동도 처음이다.

북한이 다음 달 노동당 창건 80주년(10월 10일)을 맞아 대규모 열병식을 준비하고 있어 중국 고위급 인사의 방북이 이뤄질 가능성이 있는 만큼 이날 시 주석의 방북 문제 등 관련 논의가 이뤄졌을 수 있다는 예측도 나온다. 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 미·중 정상이 만날 예정인 가운데 북·중이 한반도 의제를 사전에 조율할 가능성도 제기됐다. 다만 이날 중국 외교부는 "양국은 공동의 관심사인 문제에 관해서도 심도 있게 의견을 교환했다"고만 밝혔다.





오수연 기자



