삼성 무선청소기, 美·EU 소비자 평가 1위 석권

美 컨슈머리포트·英 위치 평가 1위 선정

유럽 5개국 소비자 매체서도 최고 점수

ASCI 청소기 부문 신설 첫해 1위 기록

삼성전자 무선청소기가 미국과 유럽 주요 소비자 매체 평가에서 1위를 차지했다.

삼성 '비스포크 AI 제트 400W'는 미국 소비자 전문지 컨슈머리포트가 선정한 '2025년 최고의 무선 스틱 청소기'에서 1위에 올랐다. 브랜드 신뢰도, 고객 만족도, 청소 성능 항목에서 높은 점수를 받았으며, 특히 브랜드 신뢰도에서는 상위 10개 브랜드를 20점 이상 앞질렀다.

컨슈머리포트는 해당 제품이 맨바닥과 카펫은 물론 반려동물 털 제거 성능이 우수하고 평균 작동 시간이 가장 길다고 평가했다.

영국 전자제품 전문지 위치가 진행한 평가에서도 같은 제품이 기술력과 성능을 인정받아 1위를 기록했다. 아울러 네덜란드, 이탈리아, 스페인 등 유럽 5개국 소비자 매체 조사에서도 '삼성 제트'가 최고 평가를 받았다.

삼성전자는 미국 소비자만족지수협회가 올해 신설한 청소기 부문에서도 사용 편의성과 서비스 품질을 인정받아 1위를 차지한 바 있다.

삼성전자는 이번 성과를 계기로 미국과 유럽 시장에서 기술력과 소비자 만족도를 더욱 강화해 청소기 사업 경쟁력을 확대하겠다는 방침을 밝혔다.





