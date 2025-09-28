동작구, 국가정보자원관리원 화재 ‘즉각 비상 대응’ 체제 가동

동주민센터 전면 비상근무

서울 동작구(구청장 박일하)는 지난 26일 대전 국가정보자원관리원 전산실에서 발생한 화재로 정부24 등 주요 온라인 민원 서비스가 중단된 데 따라 주민 불편을 최소화하기 위한 긴급 대응에 나섰다고 28일 밝혔다.

구는 이번 사태를 비상 상황에 준해 27일 오전 9시 긴급 대책 회의를 열고 즉시 비상근무 체제를 가동했다. 동주민센터별로 책임자를 포함한 3명이 배치돼 온라인 발급이 불가능한 각종 민원서류를 오프라인 창구에서 신속히 처리하며 행정서비스 제공에 만전을 기하고 있다. 본청 각 부서에도 상황관리 담당자를 배치해 수시로 대비하고 있다.

구에 따르면 돌봄SOS 지원 서비스(식사제공, 일시 재가 등)는 행정망이 아닌 바우처 방식으로 정상 운영 중이며, 기초생활수급자 증명서도 수기로 발급돼 복지서비스 공백은 발생하지 않았다.

현재 민원 처리 및 복구 진행 상황은 구청 공식 블로그에서 실시간 확인할 수 있으며, 각종 제증명 발급과 4차 민생회복 소비쿠폰 지급 등은 동주민센터를 통해 안내받을 수 있다.

박일하 동작구청장은 “이번 사태로 구민 생활에 불편함이 생기지 않도록 모든 행정 역량을 집중하고 있다”며 “중앙정부의 복구 진행 상황과 긴밀히 연계해 하루빨리 시스템을 정상화하는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.





