본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

곡성 '흑찰옥수수', 미국 소비자와 만난다

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.26 16:44

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

옥과농협, 美 첫 수출 기념 '상차식'

곡성군은 지난 25일 옥과농협 농산물유통센터(APC)에서 미국으로 수출하는 흑찰옥수수 첫 상차식을 개최했다. 곡성군 제공

곡성군은 지난 25일 옥과농협 농산물유통센터(APC)에서 미국으로 수출하는 흑찰옥수수 첫 상차식을 개최했다. 곡성군 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 곡성군(군수 조상래)은 지난 25일 옥과농협 농산물유통센터(APC)에서 미국으로 수출하는 흑찰옥수수 첫 상차식을 개최했다고 26일 밝혔다.


행사에는 부군수, 곡성군 의장, 옥과농협 조합장, 농협 곡성군지부장 등 주요 관계자들이 참석해 첫 수출 성과를 축하하고 관계자들을 격려했다.

이번에 선적된 물량은 냉동 흑찰옥수수 4.5톤(300박스)이다. 수출 물량은 나주 수출업체를 거쳐 부산항에서 선적 후 미국 LA항을 통해 뉴저지 현지에 도착할 예정이다.


이번 수출은 옥과농협이 해외 상설 판매장 판촉 행사 지원사업을 통해 처음으로 추진한 사례로, 농가와 행정이 함께 거둔 성과라는 점에서 의미가 크다.


수출 물량은 미국 내 전남 해외 상설 판매장을 통해 현지 소비자들에게 소개될 예정이다. 향후 현지 반응을 토대로 판로 확대도 검토할 계획이다.

군 관계자는 "이번 수출은 옥과농협의 노력과 행정의 협력이 함께 만든 결실이다"며 "앞으로도 지역 농산물의 우수성을 해외에 알리고 판로를 개척할 수 있도록 적극 지원에 나서겠다"고 말했다.


한편 군은 이번 성과를 계기로 민선 8기 군정 목표인 '농민이 살맛 나는 부자 농촌'을 실현할 기반을 다지고, 지역 농산물의 해외 진출을 적극 지원해 지역경제 활성화로 이어나갈 방침이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

현대차, 부품사 파업에 생산 차질…"팰리세이드는 사수"

새로운 이슈 보기