여수MBC, 순천 이전 확정…남해안권 콘텐츠 허브 부상

순천시-여수MBC, 투자협약

융합형 미디어 플랫폼 새출발

전남 순천시는 26일 순천만국가정원 정원워케이션에서 여수문화방송주식회사(이하 여수MBC)와 문화콘텐츠산업 활성화를 위한 투자협약을 체결했다.

순천시는 26일 순천만국가정원 정원워케이션에서 여수문화방송주식회사와 문화콘텐츠산업 활성화를 위한 투자협약을 체결했다. 순천시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약으로 그동안 논란의 중심이었던 여수MBC는 55년 만에 본사의 순천 이전을 확정했다. 사명은 각 소재지 지명을 포함하는 문화방송 전국 계열사의 관례에 따라 '순천MBC'로 사용할 계획이다.

아울러, 문화콘텐츠 기회발전특구로 입주하면서 지역 공영방송사 기능을 넘어 애니메이션·웹툰 등 콘텐츠산업 전반을 아우르는 융합형 미디어 플랫폼으로 새롭게 거듭날 예정이다.

협약식에는 노관규 순천시장, 이호인 여수MBC 대표이사 사장, 강문식 여수MBC 시청자위원회 위원장 등 30여명, 기회발전특구 입주를 앞둔 애니메이션 앵커기업 ㈜로커스 홍성호 대표와 관계자들도 참석, 상호협력 계기도 마련했다.

특히, 전국언론노조 문화방송본부 여수지부도 함께 참석해 협약의 의미를 더했다. 이번 여수MBC의 순천 이전 결정은 언론사 내 노사 소통과 화합의 결과물이라는 평가다.

시는 협약 후속 조치로 여수MBC 이전과 관련된 행정적 지원을 적극 추진하고, 애니메이션·웹툰 클러스터 입주기업과 연계를 통해 콘텐츠 제작부터 유통, 홍보·마케팅을 원스톱으로 지원하는 선순환 콘텐츠 생태계를 구축할 계획이다.

노 시장은 "여수MBC의 순천 이전으로 방송사가 순천에 모이게 된 것은 큰 의미가 있다"며 "여수MBC와 애니·웹툰 등 콘텐츠 기업과 협업을 통해 순천을 남해안권 문화콘텐츠 중심 도시로 만들어가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>