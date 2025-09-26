학교서 배운 것 돌려드려요… 동의과학대 소방안전관리과, 시민 소방안전 체험부스 운영

"대학에서 배운 것을 주민에 돌려줍니다."

동의과학대학교 소방안전관리과 학생들이 지역 축제에서 시민을 대상으로 소방안전 체험 교육을 펼쳤다.

동의과학대(총장 김영도)는 소방안전관리과(학과장 변태영) 학생들이 지난 20일 부산학생교육문화회관 광장에서 열린 '2025 부산진구 V-활력충전 페스티벌'에 참여해 소방안전 체험 부스를 운영했다고 26일 알렸다.

이번 행사는 부산진구자원봉사센터가 주관해 지역사회 나눔 문화를 확산하고 시민 안전의식을 높이고자 마련됐다. 학생들은 전공 지식을 살린 재능기부 형태로 ▲소화기 사용법 실습 ▲가상현실(VR) 화재 대피 훈련 등을 진행했다.

참가자들은 소화기 모형을 직접 들고 'P.A.S.S. 절차(안전핀 뽑기·노즐 조준·손잡이 압착·빗자루로 쓸듯 분사)'를 배우며 초기 화재 대응법을 익혔다. VR 체험에서는 연기가 피어오르는 가상의 화재 현장에 들어가 유도등 확인, 낮은 자세 이동 등 실제 위기 상황 행동 요령을 몸소 체험했다.

변태영 소방안전관리과 학과장은 "VR 체험에 진지하게 임하는 아이들의 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다"며 "시민들이 몸으로 기억하는 안전을 체득할 수 있도록 현장 중심 교육을 확대하겠다"고 힘줬다.

동의과학대 소방안전관리과는 화재·피난 시뮬레이션, 안전관리, 재난대응 교육을 중심으로 현장 실무 역량과 안전 리더십을 갖춘 인재를 양성하고 있으며 지역사회의 안전망 강화를 위한 봉사와 교육 활동을 이어가고 있다.

동의과학대학교 소방안전관리과 학생들이 ‘2025 부산진구 V-활력충전 페스티벌’에 참여해 체험 부스를 운영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>