중국에 진출한 전남산 특산품…인지도 확산

호남취재본부 심진석기자

입력2025.09.26 08:53

칭다오에 전남 상설판매장 개장
수산물·음료 등 가공품 40여 종 입점
안정적 판로·K-푸드 소비확산 기대

중국 칭다오 전남 상설판매장. 전남도 제공

전라남도는 전남 우수 농수산식품의 중국 내 안정적 판로 확보와 케이(K)-푸드 소비 확산을 위해 지난 25일 중국 산둥성 칭다오시 청양구에 '전남 상설판매장&남도카페 칭다오점'을 개장했다고 밝혔다.


칭다오 상설판매장에는 전남 대표 특산품인 전복을 활용한 간편 전복죽, 김·미역·다시마 등 수산물, 녹차·유자차, 음료 농산가공품 40여 종이 입점했다.

칭다오는 약 1,000만 명이 거주하는 산둥성의 대표 도시로, 한국 교민이 가장 많이 거주하는 지역 중 하나다. 최근 한국 식품 수요가 꾸준히 증가하면서 교민은 물론 현지 소비자들 사이에서도 전남 농수산식품의 인지도와 판매 확대가 기대되고 있다.


25일 개장식에는 김동철 전남도 중국사무소장, 한승희 칭다오aT물류유한공사 법인장, 양재경 칭다오한인회장, 김문규 칭다오호남향우회장 등 주요 인사가 참석했다. 매장 운영에 대한 설명과 제품 소개, 시식 행사 등이 진행돼 현지인들의 큰 호응을 얻었다.


신현곤 전남도 국제협력관은 "칭다오 상설판매장은 전남 농수산식품의 중국 진출 거점 역할을 하게 될 것"이라며 "향후 시식 행사, 공동구매 판촉전 등을 통해 교민과 현지 소비자 모두가 전남의 우수한 농수산식품을 손쉽게 접할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

2025년 8월 기준 대중국 전남 농수산식품 수출액은 9천만 달러로, 전년 동기 대비 10.9% 증가했다. 현재 중국에서는 이번에 문을 연 칭다오 상설판매장을 포함해 4개 상설판매장을 운영하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
