의정부시, 추석 맞아 전통시장 현장 소통 나서

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 24일 추석 명절을 앞두고 전통시장을 찾아 상인들과 소통의 시간을 가졌다.

김동근 시장은 의정부 제일시장 곳곳을 둘러보며 상인들을 만나 물가 상승에 따른 어려움과 건의사항을 청취하고, 지역경제를 묵묵히 지탱해 온 상인들의 노고에 감사를 전했다.

또한 온누리상품권으로 명절 성수품을 구매하며 전통시장 이용을 적극 홍보하고, 명절을 앞둔 바가지요금 우려와 관련해 가격표시제 준수를 당부했다.

김동근 시장은 "전통시장은 단순한 상거래 공간이 아니라 이웃과 정을 나누는 지역 공동체의 장"이라며 "시민들이 전통시장을 더 많이 찾을 수 있도록 다양한 지원책을 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.

한편, 시는 앞으로도 전통시장 현대화 사업과 아케이드 보수 등 실질적인 지원을 이어갈 계획이다.





