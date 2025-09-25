본문 바로가기
신한은행, 멕시코 현지법인 확장이전…"생산적 자금 공급 확대할 것"

김혜민기자

입력2025.09.25 16:09

신한은행은 24일(현지시간) 멕시코 멕시코시티 소재 뉴욕 라이프 타워에서 현지법인인 멕시코신한은행 확장 이전 기념식을 개최했다고 25일 밝혔다.

지난 24일(현지시간) 멕시코 멕시코시티 소재 뉴욕 라이프타워에서 진행된 현지법인 멕시코신한은행 확장이전 기념식에서 서승현 신한은행 글로벌사업그룹장(오른쪽에서 네번째)이 씨로 안토니오 쎄레세도 바티스타 멕시코 금융감독원국장, 이상희 주멕시코대사관 총영사 등 참석자들과 테이프 커팅식을 진행하고 있다. 신한은행 제공

멕시코신한은행은 2008년 멕시코 대표사무소 개소를 시작으로, 2018년 국내 은행 최초로 영업을 시작했다. 이후 기업금융·외환 및 송금 서비스·환전 플랫폼 구축·몬테레이지점 개점 등 사업 포트폴리오를 확장했다. 그 결과 당기순이익은 2022년 55억원에서 2024년 95억원으로 확대됐다.


멕시코신한은행은 최근 멕시코가 미국 정책 변화에 따라 글로벌 기업 생산기지 이전(니어쇼어링)의 수혜국으로 부상, 외국인직접투자(FDI) 규모가 역대 최고치를 기록하는 등 글로벌 기업들의 투자가 활발히 이뤄지고 있다는 점에 주목해 이번 본점을 확장 이전했다고 설명했다.

이번 확장 이전으로 한국계 기업의 현지 진출·성장을 지원하는 생산적 금융을 한층 강화하고, 금융서비스 역량을 고도화해 현지 진출 글로벌 기업고객에게도 폭넓은 서비스를 제공할 계획이다.


이날 행사에 참석한 서승현 글로벌사업그룹장은 "멕시코에서 한국계 및 글로벌 기업의 성공적인 현지 안착을 적극 지원하겠다"며 "앞으로도 양국 경제 교류의 동반자로서 기업들의 해외 진출을 적극 지원하고 경쟁력 강화를 위한 생산적 자금 공급을 지속 확대해나갈 것"이라고 말했다.




김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
