'땀과 노력이 함께~'전남장애인생활체육대회 영광서 개막

선수단 등 2천250여명 참여

26일까지 13개종목 경쟁

실내조정 등 정식종목 추가

AI실시간 중계방송 도입도

김영록 전라남도지사가 25일 영광스포티움 국민체육센터에서 열린 ‘2025 전남장애인생활체육대회’ 개막식에서 대회사를 하고 있다. 전남도 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광에서 25일부터 이틀간 '천년의 빛 영광에서 꿈을 모아 하나로'란 주제로 2025 전남도장애인생활체육대회가 열린다.

이번 대회에는 도내 22개 시군에서 2,250여 명의 선수단과 임원이 참가해 생활체육 13개 종목에서 실력을 겨룬다.

특히 올해는 장애인들이 선호하는 슐런과 실내조정이 정식 종목으로 추가되면서 종목의 다양성과 참여 폭이 한층 넓어졌다.

대회는 장애인과 비장애인이 함께 어울리는 포용과 화합의 축제의 장으로, 승패를 넘어 모두가 함께 교류하고 어울리며 생활체육의 진정한 의미를 나누는 자리로 진행된다.

이번 대회에선 전남 최초로 AI 실시간 중계방송이 도입된다. 첨단 AI 카메라가 선수들의 땀과 열정을 담아내고, KT스카이라이프의 사회공헌 사업과 연계해 유튜브를 통해 전국 가정으로 생중계된다.

영광군은 대회의 성공적인 진행을 위해 조직위원회와 실무추진반을 중심으로 개·폐회식, 경기 운영, 교통·숙박, 문화행사, 안전과 의료 지원 등에 철저한 준비를 마쳤다.

주요 경기장에는 구급차와 응급구조 인력을 상시 배치하고, 의료기관 및 보건소와의 긴밀한 협조를 통해 신속한 응급의료체계를 갖췄다.

김영록 전남도지사는 "이번 대회는 장애인과 비장애인이 함께 어우러져 체육을 통해 공감과 교류를 이어가는 뜻깊은 자리"라며 "참가선수들이 갈고닦은 기량을 발휘하는 동시에 서로를 격려하며 화합하고, 영광을 찾은 모든 분이 전남의 따뜻한 정과 문화를 함께 느끼시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



