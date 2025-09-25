본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

시흥시, 연꽃테마파크서 내달 25일 '가족과 함께 연근캐기' 개최

정두환기자

입력2025.09.25 11:24

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도 시흥시는 다음 달 25일 연꽃테마파크에서 가족 단위 참여자를 위한 체험행사 '곤충 잡고(GO), 연근 캐고(GO)'를 진행한다.

시흥시, 연꽃테마파크서 내달 25일 '가족과 함께 연근캐기' 개최
AD
원본보기 아이콘

참가자들은 연꽃테마파크에 서식하는 곤충을 주제로 한 생태 교육과 지역 특산물인 연근 캐기를 직접 체험할 수 있다.


행사는 ▲곤충탐험대 ▲곤충 캘리그라피 ▲곤충 관찰체험 ▲밀랍랩 만들기 ▲힐링오일 만들기 등의 곤충 프로그램과 ▲연근 캐기 체험 ▲연 음식 체험 ▲연꽃다발 만들기 ▲연방꽃다말발 만들기 등 연 프로그램으로 구성된다.

가족 단위 참여자가 즐길 수 있는 다양한 체험 활동과 지역 농산물 판매 부스도 운영한다.


시는 2인 이상 가족 단위 125팀을 선착순으로 모집한다. 참가를 원하는 가족은 25일부터 다음 달 17일까지 행사 홍보물의 QR코드를 통해 신청하면 된다. 참가비는 성인 1만 원, 청소년 이하는 5000원이다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기