정읍시, 사회복지시설 종사자에 복지수당 지급

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.25 09:53

1,080명 대상…1인당 10만원

전북 정읍시가 관내 131개 사회복지시설 종사자들에게 1인당 10만원의 복지수당을 지급한다.


25일 시에 따르면 이번 복지수당 지급은 사회복지 현장에서 묵묵히 헌신하는 종사자들의 노고를 격려하고 근무 여건을 개선하기 위해 마련됐다.

정읍시 청사 전경.정읍시 제공

지급 대상은 1080명이며, 수당은 정읍사랑상품권으로 전달돼 종사자들에게 실질적인 혜택을 주는 동시에 지역 내 소비 촉진과 소상공인 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대된다.

시는 2019년부터 매년 설과 추석 명절에 복지수당을 지원해 왔다. 또 2021년에는 도내 최초로 사회복지시설 종사자들을 정부 지원 단체상해공제에 가입시키고, 종사자 본인 부담금 1만원을 전액 지원하며 복지 안전망을 강화했다.


이 밖에도 보수교육비와 국내연수비 지원 등 다양한 사업을 통해 종사자의 권익 신장과 근무환경 개선을 지속적으로 추진하고 있다.


시 관계자는 "복지 종사자들이야말로 지역 사회의 든든한 버팀목이다"며 "앞으로도 종사자들이 안전하고 보람 있게 일할 수 있도록 꾸준히 관심을 갖고 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

