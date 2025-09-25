"한국 호랑이 멸종시킨 범인, 더 알려져야" OTT로 전 세계에 폭로된 日 만행

케데헌·파친코, 전 세계 시청자 분노 일으켜

서경덕 "K콘텐츠 아시아역사의 진실 폭로하길"

넷플릭스 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'가 폭발적 인기를 끌면서 일본의 잔혹한 과거가 다시 도마 위에 올랐다.

한 틱톡커가 올린 영상 갈무리와 케데헌 속 호랑이 캐릭터. 온라인커뮤니티 AD 원본보기 아이콘

최근 한 해외 틱톡커는 "케데헌을 보고 호랑이 역사를 검색하다가 일제가 지난 세기 조선의 호랑이를 전멸시켰다는 사실을 알게 됐다"는 내용이 담긴 영상을 공개했다. 이 영상은 순식간에 조회수 120만회 좋아요 18만개를 기록하며 일본의 만행을 세계 시청자들에게 각인시켰다.

실제로 일본은 일제강점기 당시 호랑이를 '해수(害獸·해로운 짐승)'로 규정하여 1917년부터 조직적으로 토벌해 멸종에 이르게 했다.

이에 대해 서경덕 성신여대 교수는 "이처럼 OTT를 통해 일본의 가해 역사가 전 세계에 알려진 건 이번이 처음이 아니다"라고 전했다. 애플TV의 '파친코'는 강제징용과 일본군 '위안부' 문제를 적나라하게 드러냈고 넷플릭스 '경성크리처' 역시 일제강점기 시절 731부대의 끔찍한 생체실험을 다루며 일본의 범죄를 전 세계에 고발했다.

서 교수는 "OTT를 통한 한국 콘텐츠의 흥행으로 전 세계 시청자들에게 일제강점기 일본의 만행을 널리 알릴 수 있게 됐다"며 "향후 더 다양한 K콘텐츠가 전 세계에 널리 퍼져 아시아의 역사가 세계인들에게 제대로 알려지길 바란다"고 말했다.





