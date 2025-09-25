본문 바로가기
카카오뱅크, '정부지원금 찾기' 가입자 수 10만 돌파

오규민기자

입력2025.09.25 09:14

일평균 1만명 신규 가입
가입자 4명 중 1명 개인사업자

카카오뱅크 가 '정부지원금 찾기' 서비스의 가입자 수 10만 명을 돌파했다고 밝혔다. 카카오뱅크는 지난 15일 웰로와 손잡고 고객에게 맞춤형 정부지원금을 추천해주는 '정부지원금 찾기' 서비스를 선보였다. 일평균 1만 명 이상의 고객이 서비스를 이용하며 출시 9일 만에 가입자 수 10만 명을 넘겼다.


정보 등록부터 지원금 신청까지 전 과정에서 편의성을 높인 게 비결이라고 카카오뱅크는 설명했다. 챗봇과 함께 대화하듯 편리하게 기초 정보를 등록할 수 있으며, 복잡한 서류 확인이 필요한 경우에도 스크래핑을 활용한 정보 입력이 가능하다.

맞춤형으로 추천된 정부지원금 중 관심 있는 혜택은 '내 관심 지원금'으로 설정해 알림 서비스를 받을 수 있으며, 카카오뱅크에서 제공하는 서비스와 연계된 정부지원금의 경우 카카오뱅크 앱을 통해 바로 신청 가능해 편리하다.

카카오뱅크, '정부지원금 찾기' 가입자 수 10만 돌파
카카오뱅크 분석 결과, 고객들이 '내 관심 지원금'으로 가장 많이 설정한 혜택은 '상생페이백'이었다. 뒤이어 '민생회복 소비쿠폰', '국민내일배움카드', '국민 영화관람 할인권', 'K-패스' 순으로 높은 선호를 보였다. 이는 신청 조건이 단순하고 제공 기간이 제한된 혜택일수록 먼저 인기를 얻은 것으로 분석된다.


'정부지원금 찾기' 서비스는 전연령대에서 고른 인기를 보인다. 가입자들의 연령은 20대 이하 24%, 30대 26%, 40대 29%, 50대 이상 22%로, 지원금 혜택을 추천받으려는 고객들이 전연령에서 고르게 카카오뱅크를 찾아온 것으로 나타났다.


가입자 4명 중 1명은 개인사업자로 분석됐다. '정부지원금 찾기' 서비스에서는 사업장의 업종, 규모, 소재지 등에 따라 개인사업자 맞춤형 정부지원금을 폭넓게 추천해, 바쁜 사장님들의 사업 운영에 실질적 도움을 제공한다.

카카오뱅크는 "놓치기 쉬운 정부지원금을 맞춤형으로 관리할 수 있도록 편의성을 높인 것이 인기의 비결"이라며 "앞으로도 고객들이 필요로 하는 실질적인 혜택을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
