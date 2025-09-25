카카오뱅크, '정부지원금 찾기' 가입자 수 10만 돌파

일평균 1만명 신규 가입

가입자 4명 중 1명 개인사업자

정보 등록부터 지원금 신청까지 전 과정에서 편의성을 높인 게 비결이라고 카카오뱅크는 설명했다. 챗봇과 함께 대화하듯 편리하게 기초 정보를 등록할 수 있으며, 복잡한 서류 확인이 필요한 경우에도 스크래핑을 활용한 정보 입력이 가능하다.

맞춤형으로 추천된 정부지원금 중 관심 있는 혜택은 '내 관심 지원금'으로 설정해 알림 서비스를 받을 수 있으며, 카카오뱅크에서 제공하는 서비스와 연계된 정부지원금의 경우 카카오뱅크 앱을 통해 바로 신청 가능해 편리하다.

카카오뱅크 분석 결과, 고객들이 '내 관심 지원금'으로 가장 많이 설정한 혜택은 '상생페이백'이었다. 뒤이어 '민생회복 소비쿠폰', '국민내일배움카드', '국민 영화관람 할인권', 'K-패스' 순으로 높은 선호를 보였다. 이는 신청 조건이 단순하고 제공 기간이 제한된 혜택일수록 먼저 인기를 얻은 것으로 분석된다.

'정부지원금 찾기' 서비스는 전연령대에서 고른 인기를 보인다. 가입자들의 연령은 20대 이하 24%, 30대 26%, 40대 29%, 50대 이상 22%로, 지원금 혜택을 추천받으려는 고객들이 전연령에서 고르게 카카오뱅크를 찾아온 것으로 나타났다.

가입자 4명 중 1명은 개인사업자로 분석됐다. '정부지원금 찾기' 서비스에서는 사업장의 업종, 규모, 소재지 등에 따라 개인사업자 맞춤형 정부지원금을 폭넓게 추천해, 바쁜 사장님들의 사업 운영에 실질적 도움을 제공한다.

카카오뱅크는 "놓치기 쉬운 정부지원금을 맞춤형으로 관리할 수 있도록 편의성을 높인 것이 인기의 비결"이라며 "앞으로도 고객들이 필요로 하는 실질적인 혜택을 제공하기 위해 노력할 것"이라고 전했다.





