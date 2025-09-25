'차량 화재'… 아파트 관리사무소 직원의 대응이 피해 최소화

세종소방본부, 금화순찰대 안전교육 받은 시민의 판단

최근 세종시 종촌동의 한 공동주택 지하 주차장에서 70대 운전자가 졸음운전으로 벽면을 들이받는 사고가 발생한 가운데, 민간인의 초기 대응으로 화재가 확대되지 않은 것으로 알려져 배경에 관심이 쏠린다.

평소 소방 조직에서 안전교육을 실시해 이 같은 결과가 나왔다는 해석도 있다.

25일 세종소방본부에 따르면 본부가 운영 중인 금화순찰대의 안전교육을 받은 이 아파트 관리사무소 직원이 화재 상황에서 소화기를 사용해 신속·정확하게 초기 화재 대응에 나섰다.

이 아파트 관리사무소 직원 박익수 씨(54)는 충돌 직후 차량 엔진룸에서 연기가 발생하자 곧바로 엔진룸을 개방하고 소화기를 분사해 혹시 모를 폭발 위험 화재를 초기에 진화했다는 것이다.

세종 남부소방서는 박익수 씨에게 화재 초기 대응 공로로 민간분야 유공 포상을 수여할 예정이다.

박태원 소방본부장은 "철저한 교육과 훈련이 (화재 사고에 따른) 피해를 최소화할 수 있음을 보여준 사례다"라며 "앞으로도 공동주택 관계자와의 협력을 강화해 시민들이 안심할 수 있는 안전한 주거 환경을 조성하겠다"고 말했다.





