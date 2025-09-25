롯데百, 잠실점에 '키네틱 그라운드' 두 번째 매장 오픈

1500평 규모에 19개 브랜드 선봬

리락쿠마·짱구 등 인기 IP 매장 구성

추후 '무신사 스토어' 오픈 예정

롯데백화점이 26일 잠실점 2층에 K-패션 전문관 '키네틱 그라운드' 두 번째 매장을 오픈한다고 25일 밝혔다.

서울시 중구 소공동에 위치한 본점 9층 키네틱 그라운드 전경. 롯데백화점 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 매장에서는 약 5000㎡(1500평) 규모에 총 19개의 브랜드를 선보인다. 쇼핑과 문화, 체험, 관광 요소가 결합된 롯데타운 잠실의 상권 특성에 맞춰 K-패션과 라이프스타일, 인기 지식재산권(IP) 콘텐츠를 결합한 복합 공간으로 조성했다.

지난 7월 롯데백화점 명동에 첫 선을 보인 '키네틱 그라운드'는 K-패션 브랜드의 성장과 해외 진출을 돕는 실험적인 공간으로 오픈 이후 지속적으로 신규 고객을 유입하고 있다. 특히 인접한 면세점과의 시너지를 통해 외국인 고객 비중은 50%에 달한다.

이번에 오픈하는 잠실점은 젊은 고객은 물론 외국인 관광객, 가족 단위의 방문객이 많은 '롯데타운 잠실'의 시너지를 적극 활용한다. 영패션 브랜드를 중심으로 트렌디한 핵심 콘텐츠들을 한곳에 집약해 단순 쇼핑 공간을 넘어 새로운 즐거움을 선사할 예정이다.

대표 브랜드로는 '마뗑킴', '더바넷' 등 패션 상품군을 비롯해 라이프스타일 브랜드 '테토(TETO)', 트립웨어 브랜드 '로우로우(RAWROW)' 등 라이프스타일 브랜드도 다양하게 구성했다.

IP를 활용한 매장도 운영한다. '리락쿠마'와 '짱구' 캐릭터를 테마로 인기 캐릭터 세계관을 직접 체험하고 즐길 수 있는 공간을 조성했다. 국내 2호 매장인 '리락쿠마 스미코구라시 플러스 바이 산엑스'에서는 잠실점 선발매 예정인 스티커, 키링 등 한정 상품들을 비롯해 신규 테마 봉제, 팬시, 리빙용품 등 일본 직수입 상품과 국내 라이센스 상품 등 총 600여개 이상의 품목을 선보인다.

팝업 플랫폼인 키네틱 스테이지에서는 26일부터 다음 달 14일까지 롯데백화점의 라이프스타일 큐레이션 편집샵 '시시호시' 팝업스토어를 진행한다. '스미스티', '오왈라', '희녹' 등 인기 브랜드 상품을 10% 할인 판매한다. '로다스' 티페어링 쿠키는 선착순 한정으로 50% 할인가에 만날 수 있다.

외국인 대상 마케팅도 진행된다. 롯데백화점이 지난달 '글로벌텍스프리사'와 협업해 출범한 외국인 유학생 홍보단 '롯데백화점 글로벌 서포터즈' 잠실점 체험단을 대상으로 키네틱 그라운드 전용 쇼핑지원금을 제공하는 쇼핑투어를 진행한다. 면세점 이용 외국인 고객에게는 '노리개 키링'을 감사품으로 증정하는 등 글로벌 마케팅도 함께 전개될 예정이다.

추후 오픈 예정인 '무신사 스토어'에서는 젊은 고객들에게 인기 있는 브랜드를 주기적으로 교체해 가장 핫한 K-패션을 선보이고 키네틱 그라운드의 차별화된 라인업을 완성할 예정이다.

진승현 롯데백화점 패션부문장은 "본점 '키네틱 그라운드'가 K-패션에 대한 글로벌 고객들의 높은 관심과 가능성을 증명했다면 잠실점에서는 잠실 일대의 강력한 상권 특성에 맞춰 영패션과 IP 콘텐츠를 결합해 매장을 완성했다"며 "쇼핑을 넘어선 즐거움이라는 새로운 가치를 통해 '롯데타운 잠실' 방문 고객들에게 차별화된 경험을 선사해 나갈 것"이라고 말했다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>