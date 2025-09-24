본문 바로가기
경기도일자리재단, 30일 양평서 '5070 일자리박람회'

이영규기자

입력2025.09.24 10:10

경기도일자리재단이 오는 30일 물맑은 양평체육관에서 50~70세 중장년층의 재취업 지원을 위한 '2025 경기도 5070 일자리박람회 in 양평'을 개최한다.


이번 박람회는 양평일자리센터, 양평고용복지플러스센터 등 지역 유관기관과 함께 참여해 구직자의 맞춤형 취업 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

행사에는 ㈜제광물류, ㈜소노에스테이트 서비스 등 30개 지역 우수기업이 현장 채용 부스를 운영해 구직자와 직접 현장 면접을 진행한다. 현장 참여가 어려운 50여 개 기업은 채용 게시대를 통해 공고를 게시하고, 구직자의 이력서를 대신 접수해 기업에 전달하는 간접 채용 방식으로 참여한다.


경기도일자리재단의 '경기 5070 일자리박람회' 홍보 포스터

도 일자리재단은 구직자들의 역량 강화를 위해 ▲이력서·자기소개서 클리닉 ▲커리어 코칭 ▲재무 상담 ▲시니어 유망직업 체험 부스 등 다양한 프로그램을 마련한다.


윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "양평에서 열리는 이번 박람회는 중장년층에게 실질적인 재취업 기회를 제공하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 현장 중심의 취업 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

앞서 지난 16일 용인시에서 열린 박람회에는 573명이 참여해 388명이 면접에 응시하는 등 활발한 현장 채용이 이뤄졌다. 도 일자리재단은 오는 10월14일 고양 킨텍스 제2전시장에서 하반기 북부권 최대 규모의 박람회를 개최한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
