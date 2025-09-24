㈜한화, 추석맞이 선물세트 전달 봉사활동

종로구 경로당 4곳에 선물 전달

㈜한화 글로벌부문 임직원 봉사단이 서울 종로구 경로당을 방문해 추석맞이 선물세트를 전달했다고 24일 밝혔다.

㈜한화 글로벌부문 임직원 봉사단이 추석맞이 선물세트를 옮기고 있다. 한화 제공 AD 원본보기 아이콘

봉사단은 전날 종로노인종합복지관에서 홍삼, 유과, 과일 등을 포장해 선물세트와 화재안전키트를 마련한 뒤 종로구 내 경로당 4곳에 직접 전달했다.

이주윤 ㈜한화 글로벌부문 사원은 "어르신들이 기뻐하시는 모습을 보며 보람을 느꼈다"고 소감을 밝혔다. 이영찬 인사지원팀장은 "앞으로도 지역사회와 사회적 약자를 위한 다양한 프로그램을 추진하겠다"고 말했다.

㈜한화는 한화그룹의 사회공헌 철학인 '함께 멀리' 정신을 바탕으로 여름철 음식 나눔, 도서관 조성, 자립준비청년 지원 등 다양한 활동을 이어가고 있다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>