에어부산, ‘늦캉스족’ 위한 국제선 특가 프로모션 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.09.24 07:52

세부·보홀 최대 98% 할인

괌 노선 1+1 항공권 제공

에어부산(대표 정병섭)이 늦은 휴가를 준비하는 '늦캉스족'을 위해 국제선 항공권 특가 프로모션을 진행한다.


이 프로모션은 24일 오전 11시부터 9월 30일까지 진행되며, 대상 노선은 ▲부산-세부 ▲인천-보홀 ▲부산-괌이다. 필리핀 노선은 최대 98% 할인 혜택이 적용돼 유류할증료와 공항세를 포함한 편도 총액 기준 ▲부산-세부 5만9900원 ▲인천-보홀 12만400원부터 구매할 수 있다.

부산-괌 노선은 재운항을 기념해 '1+1 항공권' 이벤트를 진행, 2인 편도 총액 기준 16만9000원부터 판매한다. 노선별 탑승 기간은 상이하며 자세한 내용은 에어부산 홈페이지 및 모바일 웹·앱에서 확인할 수 있다.


에어부산은 이번 특가 항공권 구매 고객을 위해 추가 혜택도 마련했다. 세부·보홀 노선 이용객에게는 좌석 지정·추가 수하물 등 부가서비스 번들 3만원 할인 쿠폰을, 괌 노선 이용객에게는 사전 좌석 지정 5000원 할인 쿠폰을 제공한다. 또 세부 노선 이용객은 현지 리조트 '제이파크 아일랜드'와의 제휴를 통해 레이트 체크아웃, 공항 무료 픽업 등 다양한 혜택을 누릴 수 있다.


에어부산 관계자는 "성수기 혼잡과 높은 비용을 피해 늦캉스를 준비하는 고객들을 위해 이번 프로모션을 준비했다"며 "여행 트렌드에 맞춰 고객들이 합리적으로 여행을 즐기실 수 있도록 다양한 혜택을 선보이겠다"고 말했다.

에어부산 부산-괌 노선 항공권 1+1 프로모션 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

