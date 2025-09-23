대구보훈청, 대구서부직능협의회와 제대군인 취·창업 지원 협약

국가보훈부 대구지방보훈청 제대군인지원센터(센터장 양귀진)는 지난 22일 정부대구지방청사에서 대구서부직업능력협의회(회장 최재혁)와 제대군인 취·창업 지원을 위한 업무협약을 체결했다.

이 협약은 제대군인의 직업교육 기회를 확대하고 취업 경쟁력을 강화하여 원활하고 성공적인 전직을 지원하기 위해 추진됐다.

대구제대군인지원센터장은 "이번 협약을 통해 대구서부직능협의회의 다양한 직업교육 자원과 연계해 제대군인 개개인의 필요에 맞는 맞춤형 교육과정을 제공하는 데 큰 도움이 될 것"이라고 말했다.

제대군인지원센터는 5년 이상 중·장기 복무한 제대군인을 대상으로 취·창업 워크숍, 전문위탁교육, 전직지원금 지원, 직업능력개발 교육비 지원 등을 통해 전역 군인의 성공적인 전직을 지원하고 있다.

대구제대군인지원센터가 대구서부직업능력협의회와 제대군인 취업지원을 위한 업무협약을 체결하고 기념촬영하고 있다. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>