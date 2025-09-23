창원시설공단 '청렴실천 결의대회' 개최 … 부패방지 의지 표명

경남 창원시설공단은 23일 공단 상황실에서 임원 및 간부 직원이 참석한 가운데 '2025년 청렴실천 결의대회'를 가졌다.

이날 결의대회는 강력한 부패방지 의지 표명과 함께 청렴한 조직문화를 조성하기 위해 마련됐으며, 간부 직원들이 솔선수범을 다짐하는 청렴서약서 낭독이 있었다.

또한 반부패·청렴 실천에 동참하기 위해 전 직원이 청렴서약서를 제출해 청렴실천 의지를 다지기로 했다.

청렴서약서에는 ▲반부패 청렴실천 앞장 ▲불공정 행위 거부 및 공직기강 확립 ▲공정하고 투명한 업무 수행 ▲외부의 부당한 간섭 배제 등의 내용이 담겨져 있다.

이경균 이사장 직무대행은 "청렴결의를 계기로 투명하고 청렴한 조직문화를 조성해 시민들로부터 더욱 신뢰받는 공기업이 될 수 있도록 하자"고 강조했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



