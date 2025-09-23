본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

충청

동대전도서관, 어반스케치·그림책 짓기 등 성인 대상 강좌 개설

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.09.23 10:01

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인문학적 소양과 감수성 높이고, 독서 문화 체험할 수 있도록 마련

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

동대전도서관이 오는 10월부터 11월까지 성인을 대상으로 독서문화 프로그램을 운영한다.


이번 프로그램은 독서를 기반으로 한 문화예술 활동을 통해 시민들의 인문학적 소양과 감수성을 높이고, 일상 속에서 다양한 독서 문화를 체험할 수 있도록 마련됐다.

운영 과정은 ▲책 속 감성 드로잉(어반스케치 기초) ▲도서 굿즈 뜨개(기초) ▲그림책 짓기 ▲좋은 글귀 글자 그림 등 4개 강좌로 구성된다. 강의 종료 후에는 수강생 주도의 자율 동아리 결성도 지원할 예정이다.


프로그램은 ▲10월 13일부터 매주 월요일 진행되는 '책 속 감성 드로잉' ▲10월 14일부터 매주 화요일 열리는 '도서 굿즈 뜨개' ▲10월 15일부터 매주 수요일 진행되는 '그림책 짓기' ▲10월 16일부터 매주 목요일 열리는 '좋은 글귀 글자 그림' 등으로 나뉘며, 강좌별 정원은 10~20명이다.


수강 신청은 오는 29일 오전 9시부터 대전시 OK예약서비스를 통해 접수할 수 있으며, 모든 강좌는 무료로 운영된다. 다만 교재비와 재료비는 별도 부담이다.

변옥진 동대전도서관 정보서비스팀 과장은 "시민 누구나 일상에서 책과 문화를 가까이할 수 있도록 다양한 독서 문화 프로그램을 마련했다"며 "앞으로도 시민과 함께 성장하는 열린 독서 문화 공간을 만들겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기