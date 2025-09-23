정읍시, 26~27일 '책축제 달빛소풍' 연다

'일기예보: 오늘 읽음, 내일 맑음' 슬로건

전북 정읍시가 오는 26일과 27일 정읍시립중앙도서관과 독서공원에서 '제6회 책 축제 달빛소풍' 행사를 연다.

'제6회 책축제 달빛소풍' 포스터. 정읍시 제공 AD 원본보기 아이콘

23일 시에 따르면 이번 축제는 독서의 달 9월을 맞아 '일기예보: 오늘 읽음, 내일 맑음'을 슬로건으로, 전 세대가 함께 즐길 수 있는 강연과 공연, 체험 행사로 꾸며진다.

축제는 아카펠라팀 '오직목소리'의 식전 공연으로 시작해 독서공원 야외무대에서 열리는 기념식으로 이어진다. 행사에서는 유공 시민 표창, 책 읽는 가족과 책 읽기 마라톤 우수자 시상, 시민작가 동화창작반·에세이반의 출간기념식이 진행된다.

이어 전문 배우들이 참여하는 낭독극 '순례 주택' 공연이 무대에 올라 문학과 연극의 만남을 선보인다.

오는 26일에는 방송인 출신 고명환 작가가 'AI시대, 해답은 고전에 있다'를 주제로 강연을 펼치고, 이보현 작가가 초보자를 위한 독립출판 세계를 소개한다. 27일에는 2021년 BIB 황금사과상 수상자인 이명애 그림책 작가가 '작은 그림들이 모여 하나의 책이 되기까지'를 주제로 창작 과정을 들려준다.

이와 함께 버블벌룬쇼, 클래식 트리오 공연, 달빛 버스킹 등 다채로운 무대가 마련되고 20여 개의 체험부스, 원화 전시, 어린이 체험 행사도 운영돼 가족 단위 시민들의 참여를 이끌 예정이다.

시는 이번 책 축제가 시민 모두가 책과 도서관을 더 가까이하는 계기가 되고, 온 가족이 함께 즐기는 문화 마당으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>