본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

정읍시, 26~27일 '책축제 달빛소풍' 연다

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.23 10:45

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'일기예보: 오늘 읽음, 내일 맑음' 슬로건

전북 정읍시가 오는 26일과 27일 정읍시립중앙도서관과 독서공원에서 '제6회 책 축제 달빛소풍' 행사를 연다.

'제6회 책축제 달빛소풍' 포스터. 정읍시 제공

'제6회 책축제 달빛소풍' 포스터. 정읍시 제공

AD
원본보기 아이콘

23일 시에 따르면 이번 축제는 독서의 달 9월을 맞아 '일기예보: 오늘 읽음, 내일 맑음'을 슬로건으로, 전 세대가 함께 즐길 수 있는 강연과 공연, 체험 행사로 꾸며진다.


축제는 아카펠라팀 '오직목소리'의 식전 공연으로 시작해 독서공원 야외무대에서 열리는 기념식으로 이어진다. 행사에서는 유공 시민 표창, 책 읽는 가족과 책 읽기 마라톤 우수자 시상, 시민작가 동화창작반·에세이반의 출간기념식이 진행된다.

이어 전문 배우들이 참여하는 낭독극 '순례 주택' 공연이 무대에 올라 문학과 연극의 만남을 선보인다.


오는 26일에는 방송인 출신 고명환 작가가 'AI시대, 해답은 고전에 있다'를 주제로 강연을 펼치고, 이보현 작가가 초보자를 위한 독립출판 세계를 소개한다. 27일에는 2021년 BIB 황금사과상 수상자인 이명애 그림책 작가가 '작은 그림들이 모여 하나의 책이 되기까지'를 주제로 창작 과정을 들려준다.


이와 함께 버블벌룬쇼, 클래식 트리오 공연, 달빛 버스킹 등 다채로운 무대가 마련되고 20여 개의 체험부스, 원화 전시, 어린이 체험 행사도 운영돼 가족 단위 시민들의 참여를 이끌 예정이다.

시는 이번 책 축제가 시민 모두가 책과 도서관을 더 가까이하는 계기가 되고, 온 가족이 함께 즐기는 문화 마당으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

"이 우유 꼭 사야해" 공항 도착 中 관광객들 편의점으로 '우르르'

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기