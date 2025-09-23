진주시, '10월 축제' 부서별 추진상황 보고회 개최

긴 연휴 대비 안전·교통

편의·홍보 전 부문 총 점검

경남 진주시는 시청 2층 시민 홀에서 축제 유관기관 및 관련 단체와 관련 부서 공무원 등 60여명이 참석한 가운데 『2025년 10월 축제 부서별 추진상황 보고회』를 개최했다고 23일 밝혔다.

이번 보고회는 오는 10월 개막하는 ▲2025 진주남강유등축제 ▲제74회 개천 예술제 ▲2025 코리아 드라마페스티벌 등 진주의 대표 가을 축제를 앞두고 개최되었으며, 교통·안전·편의·홍보 등 전 부문에 걸친 세부 점검과 기관별 협조 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

시는 올해 축제가 긴 추석 연휴 기간과 맞물려 지난해보다 더 많은 관광객이 방문할 것으로 예상됨에 따라 ▲안전관리 강화 ▲교통 혼잡 해소 ▲바가지요금 근절 ▲콘텐츠 경쟁력 제고 등에 중점을 두고 준비를 강화할 방침이다.

안전 분야에서는 올해 처음으로 실시간 혼잡도 분석 시스템을 도입해 관람객 이동 동선을 면밀히 모니터링하고, 인파 밀집 구간을 한눈에 파악할 수 있도록 했다. 이를 통해 상황 발생 시 신속한 안내 방송과 안전 요원 배치 등으로 선제 대응 체계를 구축할 계획이다.

또한, 3대 축제의 컨트롤타워 역할을 하는 통합상황실 운영을 고도화하여 경찰·소방·의료 등 유관기관과의 합동 대응 체계를 상시 유지한다. CCTV 관제 확대와 재난 안전 통신망 연계 등을 통해 위기 상황 발생 시 현장 대응력을 한층 강화하고, 안전사고 예방에 만전을 기할 방침이다.

특히, 바가지요금 근절을 위해 축제장 내 모든 부스에 가격표 게시를 의무화하고, 각 축제 별 자체 단속반과 함께 민·관 합동 점검반을 편성하여 상시 점검을 실시한다. 아울러 바가지요금 신고센터를 축제장 내 운영하며 적발된 업체에 대해서는 '원스트라이크 아웃제'를 적용해 즉시 퇴출하는 등 강력한 제재를 가할 방침이다.

교통 혼잡을 해소하기 위해 시는 임시주차장을 작년보다 약 12% 증가한 38개소, 1만3266면을 확보하고, 공휴일 및 금·토·일 등 관광객이 집중될 것으로 예상되는 기간에는 셔틀버스를 운행함은 물론, 올해는 행사장 주변 5개 정류장을 순환하는' 하모 콜버스'도 운영해 축제장 주변 교통 혼잡을 분산할 계획이다.

콘텐츠 분야에서는 신규 유등 수량을 확대하고, 전통 유등의 아름다움에 첨단 기술을 접목한 '3D 홀로그램 유등', '움직이는 유등'과 같은 새로운 콘텐츠를 선보이며 다채로운 볼거리를 제공한다. 또한 진주시 관내 공공기관과 기업이 참여해 유등을 제작·전시하는 '시민 참여 유등존'을 조성해 시민이 직접 축제에 참여할 수 있도록 했다.

조규일 시장은 "안전은 축제 준비의 최우선 과제이며, 교통·편의·위생까지 빈틈없이 챙겨 시민과 관광객 모두가 안심하고 즐길 수 있는 축제를 만들겠다"며 "올해는 새로운 콘텐츠를 다양하게 준비한 만큼 관광객들이 축제장을 방문하여 잊지 못할 추억을 만들어 가시길 기대한다"고 말했다.

한편, 올해 진주시 가을 축제는 10월 4일 진주남강유등축제를 시작으로 10월 10일 제74회 개천 예술제, 2025 코리아 드라마페스티벌이 연이어 개최되며, 19일까지 진주시의 밤을 화려하게 밝힐 예정이다.





