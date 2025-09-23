진병영 함양군수, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 현장 방문

군민 애로사항 청취·풍성한 한가위 보내기 당부



경남 함양군은 전 읍·면에서 '민생회복 소비쿠폰 2차 지급'을 본격 시작한 가운데, 진병영 군수가 발급 첫날 현장을 찾아 군민들과 직접 소통하며 애로사항을 청취했다.

지난 22일 진 군수는 함양읍사무소를 방문해 신청·발급 현장을 점검하고, 1차 지급 과정에서 접수된 불편 사항을 꼼꼼히 확인하며 2차 지급에서는 개선될 수 있도록 안내했다. 또한 소비쿠폰이 소멸하지 않도록 반드시 사용기한 내에 활용해 달라고 당부했다.

진병영 함양군수가 발급 첫날 현장을 찾아 군민들과 직접 소통하며 애로사항을 청취하고 있다.

진병영 군수는 "군민들이 사용에 불편이 없도록 가맹점을 더욱 확대하는 등 군민과 더욱 가까운 행정을 펼치겠다"면서 "이번 소비쿠폰이 군민 생활 안정과 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

민생회복 소비쿠폰은 고금리·고물가 등으로 위축된 지역 소비를 촉진하고, 군민 생활 안정을 지원하기 위한 정부·지자체 합동 사업이다. 지난 1차 지급에서는 3만5000여 명에게 총 78억원이 지급돼 지역 상권 활성화에 큰 역할을 한 바 있다.

이번 2차 지급 대상자는 총 3만4268명으로, 1인당 10만원이 지급된다. 신청 기간은 9월 22일부터 10월 31일까지이며, 사용기한은 11월 30일까지다. 1차와 2차 지급분 모두 해당 기간 내 사용 가능하며, 이후 미사용 잔액은 전액 소멸한다.

한편 신청은 읍면 사무소와 지역 농협을 통한 오프라인 접수와 카드사 누리집·제로페이 앱을 활용한 온라인 신청이 병행된다. 또한 거동이 불편한 군민을 위해 읍·면과 마을 이장이 협력하는 '찾아가는 신청 서비스'도 운영하여 폭넓은 신청 편의를 제공할 예정이다.





