본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

진병영 함양군수, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급 현장 방문

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.23 09:21

시계아이콘00분 42초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

군민 애로사항 청취·풍성한 한가위 보내기 당부

경남 함양군은 전 읍·면에서 '민생회복 소비쿠폰 2차 지급'을 본격 시작한 가운데, 진병영 군수가 발급 첫날 현장을 찾아 군민들과 직접 소통하며 애로사항을 청취했다.


지난 22일 진 군수는 함양읍사무소를 방문해 신청·발급 현장을 점검하고, 1차 지급 과정에서 접수된 불편 사항을 꼼꼼히 확인하며 2차 지급에서는 개선될 수 있도록 안내했다. 또한 소비쿠폰이 소멸하지 않도록 반드시 사용기한 내에 활용해 달라고 당부했다.

진병영 함양군수가 발급 첫날 현장을 찾아 군민들과 직접 소통하며 애로사항을 청취하고 있다.

진병영 함양군수가 발급 첫날 현장을 찾아 군민들과 직접 소통하며 애로사항을 청취하고 있다.

AD
원본보기 아이콘

진병영 군수는 "군민들이 사용에 불편이 없도록 가맹점을 더욱 확대하는 등 군민과 더욱 가까운 행정을 펼치겠다"면서 "이번 소비쿠폰이 군민 생활 안정과 지역경제 활성화에 실질적인 도움이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

민생회복 소비쿠폰은 고금리·고물가 등으로 위축된 지역 소비를 촉진하고, 군민 생활 안정을 지원하기 위한 정부·지자체 합동 사업이다. 지난 1차 지급에서는 3만5000여 명에게 총 78억원이 지급돼 지역 상권 활성화에 큰 역할을 한 바 있다.


이번 2차 지급 대상자는 총 3만4268명으로, 1인당 10만원이 지급된다. 신청 기간은 9월 22일부터 10월 31일까지이며, 사용기한은 11월 30일까지다. 1차와 2차 지급분 모두 해당 기간 내 사용 가능하며, 이후 미사용 잔액은 전액 소멸한다.


한편 신청은 읍면 사무소와 지역 농협을 통한 오프라인 접수와 카드사 누리집·제로페이 앱을 활용한 온라인 신청이 병행된다. 또한 거동이 불편한 군민을 위해 읍·면과 마을 이장이 협력하는 '찾아가는 신청 서비스'도 운영하여 폭넓은 신청 편의를 제공할 예정이다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사 [단독] "애국가 4절 부를 수 있나?"…초중고 학생 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

초중고 학생 '태극기·애국가' 암기 조사한다는데…

잠복·미행·추격까지 하는 피해자

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

"취객? 아닌거 같은데"…쓰러진 여성에 '촉' 발동한 간호학과 대학생

이준석, 李 대통령 자주국방 언급에 "한미동맹 대체는 북중러의 축배"

가게 접을 돈도 없다…점포철거 지원금 수요 폭증

'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

새로운 이슈 보기