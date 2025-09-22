최휘영 장관 "장애인체육 발전 위해 국제사회와 협력 강화"

문체부 삼청각서 IPC 집행위원 환영만찬

오는 28일까지 서울 IPC 정기총회 열려

문화체육관광부는 22일 서울 성북구 삼청각에서 '2025 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회'에 참석하기 위해 한국을 찾은 IPC 집행위원 환영 만찬을 열었다고 밝혔다.

만찬에는 앤드류 파슨스 IPC 집행위원장과 듀에인 케일 부위원장을 포함한 집행위원 등 20여 명이 참석했다.

서울 IPC 정기총회는 이날부터 오는 28일까지 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈에서 열린다. 서울 정기총회는 전 세계 국가 패럴림픽위원회 대표와 국제경기연맹 관계자들이 모여 IPC의 미래 비전을 논의하고 새로운 위원장을 선출하는 중요한 자리다. '2018 평창동계패럴림픽' 이후 한국에서 다시 열리는 최대 규모의 국제 장애인체육 행사라는 점에서 의미가 크다.

최휘영 문화체육관광부 장관(오른쪽)이 22일 서울 성북구 삼청각에서 열린 '2025 서울 국제패럴림픽위원회(IPC) 정기총회' 참석을 위해 한국을 찾은 IPC 집행위원 환영 만찬에서 앤드류 파슨스 집행위원장과 인사를 나누고 있다. [사진 제공= 문화체육관광부]

만찬 행사에서는 최휘영 장관의 환영사와 파슨스 위원장의 답사에 이어 축하공연 등이 펼쳐졌다. 축하공연에서는 국립국악관현악단과 국립창극단 김준수 단원이 협연해 전통과 현대가 어우러진 공연을 선보였다.

문체부는 서울 정기총회 기간에 IPC와의 긴밀한 협력을 이어가고, 장애인체육의 지속 가능한 발전과 포용 사회 구현을 위한 국제적 연대를 적극 강화할 계획이라고 밝혔다.

최휘영 장관은 "대한민국은 그동안 IPC와 함께 1988년 서울 패럴림픽, 2018년 평창 패럴림픽을 성공적으로 개최하는 등 장애인체육의 국제적 위상을 높이는 데 기여해 왔다"며 "서울 정기총회는 장애인체육의 가치를 되새기고 국제사회의 협력을 강화하는 중요한 계기가 될 것"이라고 말했다. 이어 "대한민국 정부는 생활체육부터 전문체육까지 장애인체육의 균형 있는 발전을 도모하고, 국제청소년캠프와 스포츠지원사업 등 다양한 국제협력 사업으로 세계 장애인체육 발전에 적극 기여해 나가겠다"라고 덧붙였다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



