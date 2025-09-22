"국화축제 준비 완벽" … 창원특례시, 마산가고파국화축제 레트로·뉴트로 매력 더한다

경남 창원특례시는 22일 마산합포구청 중회의실에서 2025년 제25회 마산가고파국화축제 준비보고회를 열었다.

이날 회의에서는 관련 부서를 비롯한 유관기관 관계자, 창원시 축제위원 등 30여명이 참석해 행사장 안전 관리, 국화작품 전시, 교통 대책, 홍보 등 각 분야별 준비사항을 전반적으로 점검했다.

각 분야 담당 부서 및 유관기관은 발표를 마친 뒤 행사 준비와 관련된 의견을 교환하고, 예상되는 문제점에 대해 상호 협력해 내실 있는 행사가 되도록 적극적인 노력을 기울이기로 약속했다.

특히 올해는 제1 축제장인 3·15해양누리공원을 레트로 컨셉으로, 제2 축제장인 합포수변공원은 뉴트로 컨셉을 적용하고, 야간 프로그램으로 '국화시네마'를 추가한 점이 눈에 띈다.

정양숙 문화관광체육국장은 "지역 대표 축제의 내실 있는 운영을 위해 관련 전문가 및 시민 의견을 폭넓게 수렴하며, 창원시 대표 가을 축제라는 이름에 걸맞은 축제가 될 수 있도록 사전 준비에 만전을 기하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자



