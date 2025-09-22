발리서 익사한 아들 시신 받았는데…"심장 어디갔어" 호주 유족 분통

유족 "사전 동의나 설명 없었다"

호주 퀸즐랜드 당국 사건 조사 중

세계적인 휴양지 인도네시아 발리에서 숨진 호주 국적의 20대 남성의 시신이 심장 없는 상태로 고국에 인도된 사실이 뒤늦게 밝혀져 논란이 일고 있다.

21일(현지시간) 호주 매체 뉴스닷컴 등에 따르면 호주 퀸즐랜드 출신 바이런 해도우(23)는 지난 5월26일 발리에 있는 한 개인 빌라 수영장에서 의식을 잃은 채 발견된 뒤 사망했다.

당시 해도우는 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 현지 수사 당국은 사망 원인을 익사로 판정했다. 그는 업무차 발리에 머무는 중이었다.

문제는 그의 심장이 가족도 모르게 적출돼 인도네시아에 남겨졌다는 점이다. 해도우의 심장이 적출된 사실은 퀸즐랜드에서 두 번째 부검을 진행하던 중 발견됐다.

유족은 "사전에 아무런 동의나 설명도 없었다"며 시신 송환 과정에 의문을 제기하고 나섰다. 해도우의 부모는 발리 현지 법률대리인을 통해 낸 성명에서 "우리는 수많은 지연과 반쪽짜리 설명, 그리고 침묵만을 견뎌야 했다"며 "아들의 시신은 사망 후 거의 4주가 지나서야 돌아왔지만, 장례 이틀 전 퀸즐랜드 검시관으로부터 심장이 발리에 남겨졌다는 사실을 전해 들었다. 이는 우리에게 아무런 고지나 동의 없이 이뤄진 비인도적 행위이며, 말로 표현할 수 없는 충격"이라고 말했다.

뉴스닷컴 "발리에서 이 사건을 당초 '의심스러운 사망'으로 분류했지만, 사건은 정작 사망 발생 나흘 뒤인 5월30일에서야 현지 경찰에 보고됐다"며 "경찰이 도착했을 때는 이미 현장이 훼손돼 있었다"고 전했다.

시신은 처음 발리의 한 사립병원으로 옮겨져 사망진단서가 발급됐고, 이후 호주 브리즈번 송환을 준비하기 위해 발리 장례식장으로 이송됐다. 유족이 시신을 인도받기 전에 이미 사망진단서가 발급된 것인데, 사망진단서에는 사인이 익사로 기재돼 있었다.

유족은 사망진단서에 적힌 사인에 대해서도 문제를 제기했다. 고인이 평소 수영에 능숙했던 데다 178㎝로 비교적 큰 키이기 때문에 깊이 1.5m 수영장에서 익사했다는 설명은 납득하기 어렵다는 것이다. 또 시신 곳곳에서 상처와 멍이 확인됐고, 시신을 감쌌던 수건에서도 혈흔이 발견돼 의혹이 증폭되는 상황이다.

유족 측은 "발리 당국의 설명 부재가 국제적 신뢰를 해치고 있다"며 구체적인 경위와 장기 반환을 요구하고 있다. 호주 퀸즐랜드 수사 당국은 해당 사건에 대한 추가 조사를 진행하고 있다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



