오산시청 광장서 24~26일 '추석맞이 농특산물 직거래장터' 개최

자매도시 9개 시·군 24개 업체 참여

경기도 오산시는 추석을 앞두고 24일부터 26일까지 사흘간 시청 광장에서 '추석맞이 자매도시 농특산물 직거래장터'를 개최한다.

행사에는 오산시를 비롯해 충북 영동군, 강원 속초시, 전남 순천시·진도군, 경남 남해군, 전북 장수군·남원시, 충남 공주시 등 9개 시·군에서 24개 업체가 참여한다.

장터에서는 제수용품부터 선물세트까지 명절 상차림에 필요한 다양한 특산품을 만나볼 수 있다.

영동군은 포도·곶감·와인, 속초시는 젓갈류·명태강정, 순천시는 홍차·전통장, 진도군은 김·전복·울금, 공주시는 햇밤·장류, 남원시는 강정·추어탕, 오산시는 세마쌀·전통주·호두정과 등을 시중가보다 저렴하게 판매한다.

이권재 오산시장은 "추석 장터는 소비자들이 질 좋은 농특산물을 합리적인 가격에 구입하고, 자매·우호도시 농가에도 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 상생과 교류를 통해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>