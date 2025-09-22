본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

오산시청 광장서 24~26일 '추석맞이 농특산물 직거래장터' 개최

정두환기자

입력2025.09.22 11:21

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

자매도시 9개 시·군 24개 업체 참여

경기도 오산시는 추석을 앞두고 24일부터 26일까지 사흘간 시청 광장에서 '추석맞이 자매도시 농특산물 직거래장터'를 개최한다.

오산시청 광장서 24~26일 '추석맞이 농특산물 직거래장터' 개최
AD
원본보기 아이콘

행사에는 오산시를 비롯해 충북 영동군, 강원 속초시, 전남 순천시·진도군, 경남 남해군, 전북 장수군·남원시, 충남 공주시 등 9개 시·군에서 24개 업체가 참여한다.


장터에서는 제수용품부터 선물세트까지 명절 상차림에 필요한 다양한 특산품을 만나볼 수 있다.

영동군은 포도·곶감·와인, 속초시는 젓갈류·명태강정, 순천시는 홍차·전통장, 진도군은 김·전복·울금, 공주시는 햇밤·장류, 남원시는 강정·추어탕, 오산시는 세마쌀·전통주·호두정과 등을 시중가보다 저렴하게 판매한다.


이권재 오산시장은 "추석 장터는 소비자들이 질 좋은 농특산물을 합리적인 가격에 구입하고, 자매·우호도시 농가에도 힘이 될 것"이라며 "앞으로도 상생과 교류를 통해 지역경제에 활력을 불어넣겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90% 잃은 롯데네슬레 맥심 벽 못 넘고 '눈물의 손절'…500억 투자금 90%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

눈 뜨자마자 '물 한 잔' 원샷?…아는 사람들은 '더 중요한 것'부터 챙긴다

수사 당국이 숙제를 내줬다

"지금 주문해도 43년 뒤 먹는대"…'상상초월 대기' 전설의 고로케

"지혜, 지안이도 있는데" 이름찾기 대박난 과자…아이유도 도전했지만

판치는 유사수신…왜 피해자가 ‘수사 숙제’를 떠안게 됐나

규제 전 "지금 사자"…실거래가=신고가 마포, 호가 밀어올리는 성동

10만명 모인 커크 추모식…트럼프 "韓군중, 성조기 흔들어"

새로운 이슈 보기