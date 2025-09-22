수원페이, 추석 명절맞아 인센티브 20%로 확대

경기 수원시가 추석 명절을 맞아 10월 수원페이 인센티브를 20%로 확대한다.

인센티브는 10월 1일 오전 9시부터 예산이 소진될 때까지 지급한다. 충전 한도는 50만원이다. 50만원을 충전하면 인센티브 10만원을 받을 수 있다.

수원페이는 경기 지역화폐 앱이나 오프라인 충전소에서 충전할 수 있다. 오프라인 충전소 목록은 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr) 검색창에서 '수원시 지역화폐'를 검색해 공지사항 게시판에서 확인할 수 있다.

수원시가 수원페이 인센티브를 추석명절을 맞아 10월 한달 동안 20%로 상향한다.

1인당 수원페이 보유 한도는 100만원이다. 잔액을 소비해야 여유분만큼 충전할 수 있다.

수원시는 올해부터 수원페이 인센티브를 10%로 확대했다. 30만원이던 충전 한도를 50만원으로 상향했고, 설, 추석 명절이 있는 1월, 10월에는 인센티브를 20%로 확대했다.

수원시 관계자는 "수원페이 인센티브 확대가 시민들의 경제적인 부담을 덜고, 지역경제를 활성화하는 데 도움이 되길 바란다"며 "추석 명절 연휴에 골목상권에서 소비가 늘어날 것으로 기대된다"고 말했다.





이영규 기자



