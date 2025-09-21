김동연, 경제·우호 협력 강화 中 충칭·상하이·장쑤성 방문

김동연 경기도지사가 경제·우호 협력을 위해 중국 출장길에 오른다.

경기도는 김동연 지사가 이달 22일부터 27일까지 중국 중서부 경제 중심 충칭시(重慶), 경제수도 상하이시(上海), 경제 규모 2위 장쑤성(江蘇)을 방문한다고 21일 밝혔다.

김동연 지사의 중국 방문은 취임 후 두 번째다. 김 지사는 2023년 11월 중국을 방문해 허리펑 부총리와 경제 협력 방안을 논의하고, 랴오닝성 하오펑 당서기, 리러청 성장과 실질 협력 확대에 합의했다.

경기도는 김 지사의 이번 중국 방문을 통해 새로운 중국의 경제중심 도시와 교류를 강화하고 경제·문화·관광 분야 실질 협력을 활성화해 양국의 우호 협력 증진에 힘을 보태겠다는 계획이다.

이번 중국 방문에는 NHN클라우드, 한글과컴퓨터, 다임리서치, 에이아이웍스, 이니텍 등 도내 인공지능(AI) 기업도 함께한다.

김 지사는 이번 방문 중 충칭시, 상하이시와 신규 우호 협력을 체결하고 장쑤성과는 친선결연 1주년을 맞아 협력 심화 방안을 논의한다.

충칭시와의 우호 협력 체결은 2019년 이재명 대통령이 경기도지사 재임 당시 충칭시를 찾아 두 지역 간 협력 확대를 제안한 후 실무 협의를 거쳐 결실을 맺게 됐다.

김동연 경기도지사가 2023년 중국 랴오닝성을 찾아 교류협력 협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도와 충칭시는 우호 협력 체결 외에도 2건의 업무협약(MOU)을 체결한다. 경기도경제과학진흥원은 충칭시 상무위원회와 경제통상 및 기업 비즈니스 협력 업무협약을, 량장신구와는 AI·바이오·신소재 등 첨단산업 협력 업무협약을 체결해 실질적 교류 협력을 강화할 계획이다.

량장신구는 푸둥신구·톈진신구와 함께 3대 중국 국가급 신구로 꼽히는 핵심지역이다. 중국에서 '신구(New Area)'는 새로운 개발을 위해 지정된 행정·경제 특구를 의미한다.

김 지사는 상하이를 찾아 AI협력 방안을 논의하고, 중국 최대 규모 상하이도서관에는 노벨문학상을 수상한 '한강' 작가 작품 등 한국도서 100권을 증정한다.

김 지사는 지난해 6월 경기도를 방문한 장쑤성 당서기와 두 지역 관계를 친선결연으로 격상한 후 지속적인 협력 강화를 위해 답방하는 형태로 장쑤성도 찾는다.

한편 경기도의 중국 교역규모는 지난해 기준 915억달러(28.8%)로 최대 교역국이며, 경기도는 한중 교역의 33.5%를 담당하고 있다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>