블랙핑크, 월드투어 싱가포르·홍콩 공연 추가

이이슬기자

입력2025.09.19 15:53

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

블랙핑크. YG엔터테인먼트 제공

블랙핑크가 월드투어 반환점을 돌며 아시아 공연 일정을 늘린다.


YG엔터테인먼트는 19일 블랙핑크 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 월드투어 포스터를 공개하고, 11월28일 싱가포르, 내년 1월26일 홍콩 공연을 추가한다고 밝혔다. 두 지역에서 총 6회 공연을 펼친다.

추가 일정은 현지 팬들의 높은 수요에 따른 것이다. 당초 회차가 예매 개시 직후 매진되면서 공연 확대 요청이 이어졌고, 이에 화답해 일정을 확정했다고 YG는 설명했다.


이로써 블랙핑크는 아시아에서만 8개 도시, 20회 공연을 진행한다. 앞서 7월 고양 공연을 시작으로 10월 18~19일 가오슝, 10월 24~26일 방콕, 11월 1~2일 자카르타, 11월 22~23일 불라칸, 11월 29~30일 싱가포르, 1월 16~18일 도쿄, 1월 24~25일 홍콩 공연 계획을 알린 바 있다.


블랙핑크는 7월 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장 무대에 오른 것을 시작으로, 총 16개 도시 33회 공연 규모의 월드투어를 진행 중이다. 북미와 유럽 일정을 마친 이들은 10월부터 도쿄 등 아시아로 투어를 이어간다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
