이상일 용인시장 "입주희망 반도체 소부장 기업 적극 지원할 것"

'2025 용인 반도체 컨퍼런스' 개최

"기업 위한 교통·교육 등 인프라도 적극 확충"

이상일 경기도 용인시장이 지역 반도체 생태계 강화를 위한 소재·부품·장비 기업에 대한 적극적인 지원을 약속했다.

이 시장은 18일 용인미디어센터에서 개최한 '2025 용인 반도체 컨퍼런스'에서 이같은 입장을 밝혔다.

이상일 용인시장이 18일 용인미디어센터에서 개최된 '2025 용인 반도체 컨퍼런스'에서 시의 반도체 벨트 구상을 설명하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

시와 용인시정연구원이 공동 주최한 이 행사는 글로벌 반도체 중심도시로 도약하기 위한 시의 비전을 공유하기 위해 마련한 것으로, 반도체산업 관련 협회와 기업, 전문가와 대학교수, 시민 등 약 200여명이 참석한 가운데 열렸다.

이 시장은 "반도체산업의 경쟁력을 강화하려면 시간이 곧 보조금이라는 생각으로 프로젝트를 진행해야 한다"며 "시는 용인의 반도체 생태계 확대를 위해 입주하거나 입주를 희망하는 소부장 기업을 적극적으로 도울 것"이라고 말했다.

이 시장은 특히 기조연설을 통해 반도체산업 중심도시를 위한 미래 청사진을 제시했다. 이 시장은 'L자형 반도체 벨트'의 중심축인 ▲경기용인 플랫폼시티 ▲삼성전자 기흥미래연구단지 ▲이동·남사 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 ▲용인 반도체 클러스터 일반산업단지가 전문인력 상주와 관련 기업의 입주로 고용창출과 용인 지역경제 활성화에 크게 기여할 것이라고 전망했다.

이 시장은 반도체 기업·인재 유입 등에 따른 인구 증가에 대응해 시민 생활과 직결되는 도로와 철도 등 교통망 확충, 교육·문화예술·생활체육 인프라 확충에도 주력하고 있다고 소개했다.

이 시장은 기조연설에 이은 토론에서도 "반도체산업 생태계 구축을 위해 시는 신속한 인허가 지원과 기반시설 정비, 상설상담창구 운영 등 기업 유치를 위한 지원을 하고 있다"며 "인재 유입을 위한 정책과 문화·체육·여가 인프라 구축, 지역 대학과의 협력을 통한 인재 확보 방안 등을 추진 중"이라고 설명했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



