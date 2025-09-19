본문 바로가기
"도와 달라" 외침에 밥 먹다 달려간 경찰…심폐소생술로 살려

윤슬기기자

입력2025.09.19 13:55

김철욱 경감 "당연히 해야 할 일 했을 뿐"

전북 정읍 한 식당에서 저녁을 먹던 경찰관들이 같은 곳에서 갑자기 쓰러진 시민을 심폐소생술로 구했다.


19일 정읍경찰서에 따르면 전날 오후 6시17분께 정읍시 상동의 한 식당에서 40대 A씨가 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다.

이에 식당 주인이 '도와주실 분 없느냐'고 다급하게 외치자, 같은 식당에서 저녁을 먹던 상동지구대 김철욱 경감(56)과 오필근 순경은 곧장 소리가 나는 쪽으로 달려갔다.


A씨는 얼굴이 창백해진 채 의자에 앉아 의식을 잃고 있었고, 두 경찰관은 즉시 A씨를 바닥에 눕힌 뒤 몸을 조이던 벨트와 신발을 풀어냈다. 이후 A씨의 목을 뒤로 젖혀 기도가 막히는 것을 막은 뒤 신속하게 심폐소생술을 실시했다.


다행히 A씨는 심폐소생술 1분 만에 의식을 서서히 회복하기 시작했고, 두 경찰관은 119구급대원이 도착할 때까지 약 8분간 그가 의식을 잃지 않도록 계속 대화를 유도했다.

김 경감은 "2년 전쯤 배드민턴을 하다가 쓰러진 동호회원을 동료들과 함께 심폐소생술로 살린 경험이 있다"며 "신속한 대처가 얼마나 중요한지 알고 있기 때문에 위급하다는 소리를 듣고 바로 달려갔다. 당연히 해야 할 일을 했을 뿐"이라고 전했다.


그러면서 "A씨 의식이 1분 만에 돌아왔고, 도착한 소방대원들도 A씨의 상태가 괜찮다고 했다"며 "앞으로도 비슷한 일이 생긴다면 적극 나서겠다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
